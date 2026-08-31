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ΣΑΕΚ: Από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις – Πώς θα γίνουν οι εγγραφές

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Από αύριο, Τρίτη, θα είναι ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα, για την υποβολή αιτήσεων επιλογής-εγγραφής καταρτιζόμενων στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2026-27.

Όπως ενημέρωσε σχετικά το υπουργείο Παιδείας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από αύριο, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026 (ώρα 13:00) μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 (ώρα 15:00) στη διεύθυνση https://diek.it.minedu.gov.gr .

Αναλυτικότερα, οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής-εγγραφής στις ΣΑΕΚ αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘΑ,  επιλέγοντας μέχρι τρείς (3) ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν.

Μαζί με την αίτηση, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από το σύστημα για την ταυτοποίηση και την ορθή μοριοδότησή τους. Σημειώνεται ότι οι επιτυχόντες εγγράφονται αυτόματα στην ειδικότητα και την ΣΑΕΚ επιτυχίας τους χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία εγγραφής.

Υπενθυμίζεται, ότι η φοίτηση στις ΣΑΕΚ του υπουργείου Παιδείας παρέχεται δωρεάν.

Τέλος, σημειώνεται, ότι στον παραπάνω σύνδεσμο είναι διαθέσιμες οδηγίες για την υποβολή της αίτησης καθώς και απαντήσεις σε «Συχνές Ερωτήσεις» για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.  

Αιτήσεις για Άτομα με Αναπηρία

Η αίτηση για επιλογή στις ΣΑΕΚ για ‘Ατομα με Αναπηρία, υποβάλλεται στις αντίστοιχες ΣΑΕΚ από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026 έως την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. Κ5/149570/29-12-2023 (Β΄158/13-1-2024) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισής και Δια Βίου Μάθησης.

Οι ειδικότητες των ΣΑΕΚ του ΥΠΑΙΘΑ οι οποίες θα παρέχονται το επόμενο εκπαιδευτικό έτος 2026 -2027 είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/EidikotitesA_2026.xlsx

ή μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Χάρτης Σ.Α.Ε.Κ.», στη διεύθυνση: https://ieklab.sch.gr/saekmap

Εγγραφή Αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων

Πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ, έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν ειδικότητες των ΣΑΕΚ.  

Η αίτηση εγγραφής των πτυχιούχων ΕΠ υποβάλλεται αποκλειστικά στις ΣΑΕΚ από 1/9/2026 έως 30/9/2026.

Οι πτυχιούχοι των ΕΠΑΛ μπορούν να ενημερώνονται για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Γ΄ εξάμηνο του εκπαιδευτικού έτους 2026 – 2027 στις Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,  στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/c_2026b.xlsx

ΣΑΕΚ

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