Δούρου για την πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Είναι μία πρόταση πολύ συγκεκριμένη

Πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους είναι μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας, με αποκλειστική ευθύνη της Δεξιάς. Είναι η θηλιά που μπαίνει σε τουλάχιστον τέσσερα από δέκα νοικοκυριά που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους υποχρεώσεις και στις βασικές τους ανάγκες. Όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά δεν μπορούν, αφού απέναντί τους έχουν την κυβέρνηση που ιεραρχεί τα υπερκέρδη των servicers και των funds και όχι των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», δήλωσε σχετικά η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, από το περιστύλιο της Βουλής, καλώντας τα προοδευτικά κόμματα να υπερψηφίσουν την πρόταση νόμου.

Ειδικότερα, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει: κατάργηση του πτωχευτικού νόμου της ΝΔ και επαναφορά του νόμου Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας, θέσπιση αυτοματοποιημένης ρύθμισης, ρύθμιση οφειλών με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, πρόβλεψη αποπληρωμής έως 25 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο, αυτόματη ενεργοποίηση της δικαστικής προστασίας, όταν αποτυγχάνει η εξωδικαστική διαδικασία και μία Αναπτυξιακή Τράπεζα που θα μπορεί να αγοράζει «κόκκινα» δάνεια από τα funds και να τα ρυθμίζει υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων.

«Από την πρώτη κατοικία και την προάσπισή της, την κατάργηση του Πτωχευτικού της Νέας Δημοκρατίας -μαζί με τη στήριξη του αείμνηστου Αλέκου Φλαμπουράρη και του αντίστοιχου νόμου για το εξωδικαστικό- ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δίνει προτάσεις που προϋποθέτουν, ό,τι λείπει από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη: να τα βάλει με τους servicers και τα funds και να στηρίξει τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα πρόσωπα», υπογράμμισε η Ρ. Δούρου, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο «ρόλο που όφειλε να έχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα»: «Να αγοράζει από τον δευτερογενή τομέα τα κόκκινα, αιματοβαμμένα δάνεια και να διεκδικεί το όφελος και το δίκαιο των πολιτών που βρέθηκαν στα χέρια τους, χάρη στις οδηγίες της κυβέρνησης».

«Είναι μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη και επιμένουμε: απλά, καθαρά, αριστερά», κατέληξε.