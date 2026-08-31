Ιωάννα Τούνη: Η τρυφερή εξομολόγηση για τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης συνεχίζουν να απολαμβάνουν όμορφες στιγμές μαζί, με την επιχειρηματία και influencer να μοιράζεται αυτή τη φορά με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα άλμπουμ γεμάτο καλοκαιρινές αναμνήσεις.

Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από το ταξίδι που είχε κάνει στις Μαλδίβες με τον σύντροφό της, τον γιο της και την παρέα της.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που επέλεξε να μοιραστεί, ξεχωρίζουν εκείνα στα οποία ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης ποζάρει μαζί της αλλά και με τον γιο της, Πάρη, αποτυπώνοντας τρυφερές στιγμές από την απόδρασή τους.

Η Ιωάννα Τούνη συνόδευσε το άλμπουμ της με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα τρυφερή φράση, γράφοντας: «Χαίρομαι που ήρθες». Με αυτόν τον τρόπο, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να εξομολογηθεί τη χαρά της για την παρουσία του συντρόφου της στη ζωή της, ενώ οι φωτογραφίες από τις Μαλδίβες αποτυπώνουν με τον πιο όμορφο τρόπο τις στιγμές που έζησαν μαζί.