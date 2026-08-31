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Ουκρανία: Ο Ζελένσκι συνομίλησε με τους απεσταλμένους του Τραμπ για τις ειρηνευτικές προσπάθειες

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THESTIVAL TEAM

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Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι είχε μια «λεπτομερή και εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία με τους απεσταλμένους του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, και ότι οι δύο πλευρές εργάζονται για να οριστικοποιήσουν τις ημερομηνίες της επίσκεψής τους στην Ουκρανία, με στόχο την προώθηση των ειρηνευτικών προσπαθειών.

«Τους ενημέρωσα επίσης για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, όπου τα κέρδη της Ρωσίας είναι ελάχιστα και έχουν επιτευχθεί με τεράστιες απώλειες, καθώς και για τις επιθέσεις», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Θα δούμε τι θα καταφέρουν να επιτύχουν οι εκπρόσωποι του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο Σεπτέμβριος μπορεί να φέρει πολλές αλλαγές. Και εμείς, μαζί με τους εταίρους μας, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τον λαό», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία

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