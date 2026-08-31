Αιτωλοακαρνανία: Διασώθηκαν τρεις χειριστές SUP που βρέθηκαν σε κίνδυνο στη θάλασσα

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης τριών χειριστών σανίδων όρθιας κωπηλασίας (SUP) πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Κρυονερίου Αιτωλοακαρνανίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), με τη συμμετοχή στελεχών του Λιμενικού, τα οποία επέβαιναν σε ιδιωτικό σκάφος, καθώς και περιπολικού σκάφους του Λιμενικού.

Οι τρεις χειριστές εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Κρυονέρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.