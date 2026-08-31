MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αιτωλοακαρνανία: Διασώθηκαν τρεις χειριστές SUP που βρέθηκαν σε κίνδυνο στη θάλασσα

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης τριών χειριστών σανίδων όρθιας κωπηλασίας (SUP) πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Κρυονερίου Αιτωλοακαρνανίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), με τη συμμετοχή στελεχών του Λιμενικού, τα οποία επέβαιναν σε ιδιωτικό σκάφος, καθώς και περιπολικού σκάφους του Λιμενικού.

Οι τρεις χειριστές εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Κρυονέρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

Αιτωλοακαρνανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Αργυρούπολη: Απόπειρα αρπαγής κατήγγειλε ένας 46χρονος, τον πυροβόλησαν στον ώμο

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Νορβηγία: Στις 9 Σεπτεμβρίου η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Στους 939 οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Νεπάλ

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Δυο νεκροί και 16 τραυματίες στη νοτιοδυτική Ρωσία σε πυραυλική επίθεση της Ουκρανίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 27 λεπτά πριν

Το αντίο της εθνικής Αργεντινής στον Λιονέλ Μέσι: “Αιώνια ευγνωμοσύνη”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 42 λεπτά πριν

Κράμερ για Κωνσταντέλια: “Ήταν εντελώς συντετριμμένος, θα τον στηρίξουμε”