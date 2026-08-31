Κυψέλη: “Οι Illuminati μας άλλαξαν το βρέφος στο μαιευτήριο, μας έδωσαν σατανιασμένο” είπε στην κατάθεσή του ο 43χρονος

Δεν έχει τέλος το θρίλερ που σημειώθηκε χτες (30.08.2026) στην Κυψέλη, όπου βρέθηκε νεκρό ένα βρέφος μέσα σε δοχείο κρυμμένο σε βαλίτσα και σε κατάσταση ψύξης. Πρόκειται για δολοφονία του μωρού, καθώς η ιατροδικαστική «έδειξε» πως το παιδί δέχτηκε πα΄νω από 10 μαχαιριές στην πλάτη, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άνθρωποι.

Πρόκειται για τον 43χρονο πατέρα, την 38χρονη Γερμανίδα μητέρα του βρέφους και τον 26χρονο Αφγανό σύντροφο της 15χρονης εγκυμονούσας κόρης τους. Στο διαμέρισμα της φρίκης στην Κυψέλη βρέθηκαν και τα τρία ανήλικα απιδιά του ζευγαριού, ανάμεσά στα οποία ήταν η 15χρονη, καθ΄ςω και δύο αγοράκια ηλικίας 12 και 9 ετών.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (31.08.2026) οι τρεις συλληφθέντες για τη φρικιαστική υπόθεση με το κατεψυγμένο νεκρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος πατέρας φέρεται να ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του ότι το μόλις 8 μηνών μωρό έκλαιγε συνεχώς, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση της συντρόφου του.

Παράλληλα όπως μεταδίδει το newsit.gr, φέρεται να υποστήριξε ότι στο μαιευτήριο τούς είχαν αλλάξει το παιδί και τους είχαν δώσει άλλο μωρό οι «Illuminati», χαρακτηρίζοντας το παιδί «σατανιασμένο». «Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο, και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας».

Από την πλευρά της η 38χρονη Γερμανίδα, είχε ισχυριστεί ότι ήταν η μητέρα του παιδιού, το οποίο πέθανε μετά την γέννα αλλά το κράτησε παγωμένο μαζί της. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές στην κατάθεσή της η γυναίκα έπεσε σε πολλές αντιφάσεις, κυρίως σχετικά με την ημερομηνία γέννησης του βρέφους.

Ποινική δίωξη στους συλληφθέντες

Στους τρεις απαγγέλθηκαν κατηγορίες για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού. Σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες, ενώ η έρευνα σε βάρος συνεχίζεται για την ανθρωποκτονία του βρέφους στην Κυψέλη.

Στο άψυχο κορμάκι του μωρού εντοπίστηκαν πάνω από 10 μαχαιριές. Μάλιστα, στην πορεία της έρευνας κι εφόσον συμπληρωθεί φάκελος, θα απαγγελθούν κατηγορίες και για τη δολοφονία του βρέφους.

Τα ανατριχιαστικά ευρήματα

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν τα στοιχεία της υπόθεσης με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο το οποίο ήταν κρυμμένο σε μία ροζ βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής προέκυψε ότι το μόλις 8 μηνών μωρό δολοφονήθηκε, έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του.

«Γροθιά στο στομάχι» είναι τα ευρήματα που εντόπισαν οι αρχές μέσα στο διαμέρισμα στην οδό Θάσου στην Κυψέλη. Δεν χωράει ανθρώπινος νους την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το άψυχο σώμα του βρέφους, καθώς το αγοράκι ήταν κατεψυγμένο και έφερε αλλεπάλληλα τραύματα στο σώμα από αιχμηρό αντικείμενο.

Στο σπίτι διέμενε για λιγότερο από 1 μήνα μια 38χρονη Γερμανίδα μαζί με τον 43χρονο Έλληνα σύντροφό της, την 15χρονη κόρη τους – η οποία είναι έγκυος – και τους δύο γιους τους, ηλικίας 12 και 9 ετών, ενώ χτες βράδυ (30.08.2026) στο διαμέρισμα βρισκόταν και ένας 26χρονος Αφγανός που ισχυρίστηκε ότι είναι ο σύντροφος της ανήλικης κόρης.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών, στις αποσκευές του ζευγαριού βρέθηκαν εφτά σεξουαλικά βοηθήματα, μία μαύρη μάσκα, μία κάμερα, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένα στικάκι αποθήκευσης υλικού. Στην επίμαχη βαλίτσα, βρέθηκε το νεκρό βρέφος τυλιγμένο σε ένα κόκκινο ισοθερμικό σάκο σε κατάσταση ψύξης. Πάνω από τον σάκο υπήρχαν σακούλα σκουπιδιών και περιτύλιγμα με κόκκινη ουσία, η οποία πιθανότατα είναι αίμα. Μέσα στην ίδια βαλίτσα που βρέθηκε το μωρό, εντοπίστηκε επίσης ένα σκαπτικό εργαλείο, ένα φτυάρι μικρό, μία μπλε κουβέρτα και ένα σεξουαλικό βοήθημα.

Η 38χρονη, μετά τον εντοπισμό του νεκρού μωρού, ισχυρίστηκε αμέσως στις αρχές ότι πρόκειται για δικό της παιδί που πέθανε πριν 8 μήνες και το κρατούσε στην κατάψυξη. Αμέσως ο ιατροδικαστής διέταξε την λήψη DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι είναι πράγματι οι βιολογικοί γονείς του βρέφους.

Η φωτογραφία «γρίφος»

Μια φωτογραφία, που έχει ανεβάσει ο 43χρονος στα social media, προκάλεσε αίσθηση στις αρχές, αλλά και επιπλέον ερωτήματα γύρω από την υπόθεση που τις τελευταίες ώρες έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Σε αυτή αποτυπώνεται ο 43χρονος μαζί με μια γυναίκα και άλλα τρία παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για την 38χρονη και τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα. Και οι πέντε βρίσκονται γύρω από ένα παιδικό καροτσάκι, στο οποίο όπως διακρίνεται μέσα σε αυτό υπάρχει ένα μωρό λίγων μηνών.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει αναρτηθεί στα social media στις 31 Δεκεμβρίου 2021, αρκετό καιρό πριν από την ημερομηνία που υποστήριξε η 38χρονη ότι γεννήθηκε το δολοφονημένο βρέφος. Με τα έως τώρα δεδομένα, η γυναίκα ανέφερε ότι το παιδί το είχε γεννήσει πριν από δύο χρόνια. Το γεγονός αυτό ερευνάται καθώς οι ιατροδικαστές δεν είναι ακόμη σε θέση να προσδιορίσουν με μεγάλη ακρίβεια τη χρονολογία κατά την οποία ήρθε στον κόσμο το δολοφονημένο παιδί.

Φυσικά η φωτογραφία των πέντε μαζί με το καρότσι και το μωρό μπορεί να μην αποκαλύπτει κάτι και να πρόκειται για κάποιο άλλο μωρό. Ωστόσο, το ότι συγκεκριμένο οπτικό υλικό δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί στις ερωτήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας.

Η φωτογραφία του 43χρονου με την 38χρονη που δημοσιεύτηκε στα social media το 2021 και δημιουργεί ερωτηματικά

Το χρονικό

Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας έπειτα από μια καταγγελία για ανεξόφλητο ενοίκιο διαμερίσματος. Πρωταγωνιστές του θρίλερ της Κυψέλης: Ένας Έλληνας, μία Γερμανίδα και τρία ανήλικα παιδιά.

Όλα συνέβησαν στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στην οδός Θάσου στην Κυψέλη, όταν ο διαχειριστής του ακίνητου βραχυχρόνιας μίσθωσης ειδοποίησε την αστυνομία ότι δεν βγαίνουν οι ενοικιαστές από το σπίτι και ότι γίνεται χρήση ναρκωτικών ουσιών σε αυτό.

«Είχαμε κάποια μικροπροβλήματα στην πολυκατοικία, κυρίως θέματα καθαριότητας, και αποφασίσαμε να μη γίνει ανανέωση της μίσθωσης. Ο διαχειριστής πήγε στο σπίτι για να τους ενημερώσει ότι θα πρέπει να φύγουν και να ελέγξει το διαμέρισμα, όμως δεν του άνοιγαν αμέσως. Του είπαν ότι χρειάζονται δέκα-δεκαπέντε λεπτά και τότε κάτι υποψιάστηκε και κάλεσε την αστυνομία», είπε μιλώντας στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος.

Η πρώτη εικόνα με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι αστυνομικοί ήταν 43χρονου μαζί με τον 26χρονο να κάνουν χρήση ναρκωτικών όμως αυτό ήταν μόνο η αρχή… Όταν οι αστυνομικοί μετέφεραν τα δύο αυτά άτομα στο τμήμα και γύρισαν ξανά πίσω στο διαμέρισμα εντόπισαν την γυναίκα του 43χρονου γερμανικής καταγωγής μαζί με τα παιδιά της να κρατάει μία βαλίτσα μέσα στην οποία ήταν ένα κατεψυγμένο βρέφος μόλις 8 μηνών.

Αμέσως οι άντρες της ΕΛΑΣ οδήγησαν το ζευγάρι, έναν 26χρονο Αφγανό, την 15χρονη κόρη και ακόμα 2 ανήλικα αγόρια, 12 και 9 ετών στο αστυνομικό τμήμα και άρχισαν να παίρνουν καταθέσεις.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η 38χρονη Γερμανίδα τόσο η 15χρονη όσο και τα άλλα ανήλικα παιδιά είναι δικά της, ενώ όπως ισχυρίστηκε αυτή ήταν που κυοφόρησε το βρέφος που πέθανε πριν 8 μήνες. Ωστόσο, ο ιατροδικαστής διέταξε DNA, καθώς το ένα από τα δυο αγόρια είναι μαύρο. Εξάλλου, αυτό ήταν το στοιχείο που έβαλε σε υποψίες τον διαχειριστή του διαμερίσματος, ο οποίος και ενημέρωσε την αστυνομία.

Σημειώνεται πως νωρίς το πρωί της Δευτέρας (31.08.2026) οι αστυνομικοί μετέφεραν τον 43χρονο Έλληνα στο διαμέρισμα για αναπαράσταση.