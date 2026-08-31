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Αποθεώθηκε ο Καραλής στον αγώνα της Εθνικής με την Ισπανία στο T-Center – Δείτε βίντεο

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Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε στο Μαρούσι για να παρακολουθήσει τον κρίσιμο αγώνα της Εθνικής με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Κατά την είσοδό του ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στο επί κοντώ αποθεώθηκε από χιλιάδες μικρούς και μεγάλους που γέμισαν τις εξέδρες ενώ το ίδιο έγινε και όταν τον έδειξαν και στις γιγαντοοθόνες.

Πριν από λίγες ημέρες πέταξε στα 6,20μ (νέο πανελλήνιο ρεκόρ) ενώ την Παρασκευή θα βρεθεί στις Βρυξέλλες για μια ακόμα μεγάλη μάχη στο Diamond League.

Εμμανουήλ Καραλής

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