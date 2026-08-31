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Θανατική ποινή για τους εμπρηστές θέλει ο πρόεδρος της Αλγερίας

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Ο πρόεδρος της Αλγερίας Αμπντελματζίντ Τεμπούν δήλωσε ότι επιθυμεί να επαναφέρει τη θανατική ποινή για τους εμπρηστές, μετά από ένα κύμα πυρκαγιών που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους.

Έδωσε μάλιστα την εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως σημειώνει το BBC, να προχωρήσει σε τροποποιήσεις του ποινικού δικαίου, ώστε να θεσπιστεί η θανατική ποινή για τους εμπρηστές.

Σε δηλώσεις του το Σάββατο, ο πρόεδρος δήλωσε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο δόλου. Τόνισε ακόμη ότι θα διεξαχθούν οι απαραίτητες έρευνες, ιδίως λόγω της έντασης των πυρκαγιών.

Χθες Κυριακή, ο Τεμπούν έθεσε ως προθεσμία την 15η Σεπτεμβρίου για την ψήφιση τροποποιήσεων που θα προβλέπουν τη θανατική ποινή για όποιον καταδικαστεί για σκόπιμη πρόκληση πυρκαγιάς σε δασικές περιοχές.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η σκόπιμη πρόκληση δασικών πυρκαγιών τιμωρείται με φυλάκιση έως και 30 ετών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιβάλλεται και ισόβια κάθειρξη.

Τυπικά η θανατική ποινή εξακολουθεί να υφίσταται για ορισμένα αδικήματα στον ποινικό κώδικα της Αλγερίας, αλλά δεν έχει εκτελεστεί καμία θανατική ποινή από το 1993.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί περισσότερες από 100 δασικές πυρκαγιές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στις ακτές της Μεσογείου. Οι περισσότερες από τις οποίες έχουν σβήσει ωστόσο προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές και άφησαν δεκάδες τραυματίες.

Αλγερία

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