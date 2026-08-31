Ιωάννα Τούνη: Ο γιος της πήρε το κινητό της και έκανε κατά λάθος ανάρτηση στο Instagram

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στον λογαριασμό της Ιωάννας Τούνη στο Instagram, όταν ένα story που δεν είχε καμία σχέση με το συνηθισμένο περιεχόμενο της influencer έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του.

Όπως αποκάλυψε λίγο αργότερα η ίδια, πίσω από την απρόσμενη δημοσίευση βρισκόταν ο γιος της, Πάρης. Ο μικρός φαίνεται πως πήρε στα χέρια του το κινητό της μητέρας του και, χωρίς να το αντιληφθεί, προχώρησε σε ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, στο story είχε δημοσιευτεί μια φωτογραφία από κατάλογο επαγγελματικού εξοπλισμού, στην οποία εμφανίζονταν ψυγεία. Η Ιωάννα Τούνη κατάλαβε σύντομα τι είχε συμβεί και προχώρησε στη διαγραφή της ανάρτησης.

Στη συνέχεια, ενημέρωσε τους ακολούθους της για το περιστατικό, σχολιάζοντάς το με χιουμοριστική διάθεση: «Το προηγούμενο story –που μόλις έσβησα– ανέβηκε κατά λάθος από τον Πάρη».

Δείτε τις εικόνες: