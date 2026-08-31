Καιρίδης: Η Ελλάδα ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις της με έξυπνο τρόπο

Την εκτίμηση ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στα τέλη της άνοιξης του 2027, πιθανότατα τον Μάιο, εξέφρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας για την οικονομία, την ακρίβεια, τον τουρισμό, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την αμυντική πολιτική της χώρας.

Όπως αρχικά υπογράμμισε στην εκπομπή «Ραντάρ» με τον Μάκη Πολλάτο, «Το βασικό είναι οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού το ερχόμενο Σάββατο, που τις περιμένουμε όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι πήγε καλά η οικονομία, ο τουρισμός, τα δημόσια οικονομικά, οι εξαγωγές και μπορεί τώρα από αυτό το μέρισμα ανάπτυξης να ενισχύσει τους πιο ευάλωτους αλλά να διορθώσει και κάποιες αδικίες του παρελθόντος προς τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όπως και μια σειρά από παραγωγικές τάξεις της χώρας που χρειάζονται ενίσχυση».

Ως προς το ποιες θεωρεί ότι είναι αυτές οι αδικίες στους μικρομεσαίους και στις παραγωγικές τάξεις επισήμανε «Για παράδειγμα, η υψηλή προκαταβολή φόρου. Είναι ένα θέμα το οποίο τρώει ρευστότητα και δημιουργεί προβλήματα. Πρέπει να δούμε ίσως τον ΦΠΑ στην εστίαση. Θα δούμε. Είναι μια σειρά από πράγματα. Δεν μπορώ εγώ να προδικάσω. Τα μελετάνε όλα στο οικονομικό επιτελείο και ο πρωθυπουργός θα κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις. Το βέβαιο είναι ότι δεν χρειαζόμαστε παροχολογία. Δεν χρειαζόμαστε λαϊκισμούς, δεν χρειαζόμαστε λεφτόδεντρα. Χρειαζόμαστε σκληρή δουλειά. Η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλη πρόοδο, αλλά παραμένει ακόμα πίσω, πολύ πίσω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και χρειάζεται να επιταχύνουμε, όχι να επιβραδύνουμε».

Εκλογές τον Μάιο του 2027

Ερωτηθείς για τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών, ο κ. Καιρίδης ήταν σαφής, τοποθετώντας τις εκλογές στα τέλη της άνοιξης του 2027.

«Νομίζω έχει ξεκαθαρίσει. Δεν χρειάζεται να το παιδεύουμε πολύ. Θα πάμε τέλη της άνοιξης», είπε, ενώ όταν ρωτήθηκε εάν εννοεί τον Μάιο του 2027 απάντησε καταφατικά. Όπως εξήγησε, το συνταγματικό όριο για τη διεξαγωγή των εκλογών δεν επιτρέπει την παράταση έως το 2028. Σε ερώτηση για συγκεκριμένη ημερομηνία, σημείωσε ότι δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας, εκτιμώντας πάντως ότι κάποια Κυριακή μετά το Πάσχα θα μπορούσε να αποτελέσει την ημερομηνία της εκλογικής αναμέτρησης.

Τουρισμός: «Να φύγουμε από τη λογική των αριθμών»

«Πάντως όλος ο κόσμος φέτος ήταν στην Ελλάδα, δηλαδή πραγματικά ο τουρισμός πετάει και αποδεικνύει ότι ο τόπος μας έχει τεράστιες δυνατότητες ακόμα. Μιλάω με κάποιους πολύ έμπειρους και μεγάλους ξενοδόχους που μου λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Απλώς χρειάζεται να στραφούμε όλο και περισσότερο στον ποιοτικό και όχι στο ποσοτικό τουρισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη. Ενώ παράλληλα τόνισε «Πρέπει να φύγουμε από τους αριθμούς. Πρέπει να φύγουμε τελείως από την νοοτροπία, τον αριθμό τουριστών. Φτάσαμε τα 36 εκατομμύρια. Τα 40 σχεδόν είναι τεράστιο νούμερο. Τέσσερις φορές ο πληθυσμός μας από ένα σημείο και μετά δεν λέει τίποτα. Πρέπει να αυξηθεί η κατά κεφαλήν δαπάνη του κάθε εισερχόμενου τουρίστα. Πρέπει να επεκταθεί η σεζόν και ήδη γίνεται αυτό και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο πρέπει να πάμε σε νέα είδη τουρισμού (…)».

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκαν επίσης και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις λέγοντας «Στο μεταξύ έχουν προστεθεί καινούργια ζητήματα και έχει επεκταθεί η ατζέντα των διαφορών από πλευράς της Τουρκίας, η οποία αρνείται τη μόνη λύση που είναι να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο, όπως όλα τα πολιτισμένα κράτη του κόσμου το έχουν κάνει και αλλού για να ορίσουμε την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και δευτερεύοντος και την ΑΟΖ. Αλλά θα σας έλεγα ότι το ένα στοιχείο είναι ότι η Τουρκία έχει ενισχυθεί τα τελευταία 20 με 25 χρόνια, έχει μια πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, την ώρα που η Ελλάδα έμεινε πολύ πίσω. Κάποτε είχαμε ίδιο ΑΕΠ, σήμερα η Τουρκία έχει πενταπλάσιο του δικού μας (…)».

Και πρόσθεσε «(…) Η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή. Έχει μια τοπική βιομηχανία, εξάγει 300 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, κυρίως βιομηχανικά προϊόντα, έχει μια αμυντική βιομηχανία που δεν την είχε πριν από 20 χρόνια, η οποία εξάγει όχι μόνο στον Τρίτο Κόσμο, αλλά ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες. Έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Αυτό δεν το λέω ούτε για να φοβηθούμε, ούτε για να μας πιάσει κάποιος πανικός ή ηττοπάθεια. Το λέω για να έχουμε τα πραγματικά δεδομένα απέναντι στα οποία η Ελλάδα αντιδρά και αντιδρά ενισχύοντας τις ένοπλες δυνάμεις της με έξυπνο τρόπο, με όσο το δυνατόν λιγότερο χρήματα, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και το καταφέραμε αυτό με τα Rafale. Τώρα με τα F-35 έχουμε μια υπεροχή για πρώτη φορά στον αέρα που δεν την είχαμε στο παρελθόν (…)».