Αγρότες: Ξεκινά η χρηματοδότηση με δάνεια 250 εκατ. ευρώ και εγγύηση 70% – Τι προβλέπει το νέο Ταμείο

Ξεκινά σήμερα η διαδικασία για τη χρηματοδότηση των αγροτών και των επιχειρήσεων της αγροδιατροφής, καθώς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα απευθύνουν την πρώτη πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείων συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Η νέα χρηματοδότηση αφορά το Ταμείο Εγγυοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα, το πρώτο από τα τρία εργαλεία του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, και προβλέπει εγγύηση 70% σε κάθε δάνειο, επιδότηση επιτοκίου έως 4% για διάστημα έως τεσσάρων ετών και δάνεια για αγρότες και αγροδιατροφικές επιχειρήσεις.

Το Ταμείο χρηματοδοτείται με 160 εκατ. ευρώ από πόρους του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027. Από το ποσό αυτό, τα 80 εκατ. ευρώ αφορούν το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο και αναμένεται να κινητοποιήσουν δάνεια συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά

Το πρώτο εργαλείο προβλέπει:

• Επενδυτικά δάνεια από 25.000 έως 3.500.000 ευρώ, διάρκειας από 2 έως 15 έτη.

• Δάνεια κεφαλαίου κίνησης από 25.000 έως 500.000 ευρώ, διάρκειας από 2 έως 5 έτη.

• Παροχή εγγύησης 70% σε κάθε δάνειο.

• Επιδότηση επιτοκίου έως 4% για έως τέσσερα έτη.

• Κλιμακούμενη συμβουλευτική υποστήριξη έως 1.600 ευρώ.

Το εργαλείο απευθύνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγροδιατροφής, από τον πρωτογενή τομέα έως τη μεταποίηση προϊόντων, αλλά και από τον μεμονωμένο παραγωγό έως τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, από νεοσύστατες έως μεγάλες.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αναλαμβάνει τη διαχείριση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα, το οποίο έχει περίοδο επιλεξιμότητας έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2029.

Συνολικά, τα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου, με δημόσια δαπάνη 160 εκατ. ευρώ και τη μόχλευση πόρων μέσω του τραπεζικού συστήματος, αναμένεται να δημιουργήσουν χαρτοφυλάκιο δανείων περίπου 365 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία και την προσέλκυση νέων αγροτών.

Τα άλλα δύο εργαλεία

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα διαθέτει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 95 εκατ. ευρώ. Θα παρέχει δάνεια από 10.000 έως 50.000 ευρώ για επενδύσεις ή και κεφάλαιο κίνησης, διάρκειας από 1 έως 8 έτη.

Το 50% κάθε δανείου θα είναι άτοκο, ενώ για το υπόλοιπο 50% θα παρέχεται πλήρης επιδότηση επιτοκίου για δύο έτη. Προβλέπεται επίσης συμβουλευτική υποστήριξη ύψους 800 ευρώ ανά δανειολήπτη.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Γεωργών Νεαρής Ηλικίας θα διαθέτει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 20 εκατ. ευρώ και θα απευθύνεται σε νεοεισερχόμενους γεωργούς έως 40 ετών.

Τα επενδυτικά δάνεια θα κυμαίνονται από 10.000 έως 50.000 ευρώ και θα έχουν διάρκεια από 2 έως 15 έτη. Παράλληλα, θα παρέχεται επιχορήγηση εγκατάστασης, ως μη επιστρεπτέα στήριξη, ύψους έως 40.000 ευρώ, που μπορεί να καλύπτει έως το 80% του δανείου.

Με τον συνδυασμό δανείου και επιχορήγησης, η συνολική στήριξη μπορεί να φτάσει έως τα 90.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Το εργαλείο προβλέπει εγγύηση 80% σε κάθε δάνειο και κλιμακούμενη συμβουλευτική υποστήριξη έως 1.000 ευρώ.

Οι προσκλήσεις των δύο αυτών Ταμείων προς τα πιστωτικά ιδρύματα αναμένεται να εκδοθούν το αμέσως προσεχές διάστημα.

Στόχος η ενίσχυση των επενδύσεων

Στόχος του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας είναι η μείωση του κόστους χρηματοδότησης στον αγροδιατροφικό τομέα, η ενίσχυση της ρευστότητας, η μείωση των απαιτήσεων για εξασφαλίσεις και η δημιουργία προϋποθέσεων για νέες επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα δάνεια θα μπορούν να συνδυαστούν με επενδυτικά προγράμματα του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, όπως τα Σχέδια Βελτίωσης και η Αγροτική Μεταποίηση, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε ότι το νέο Ταμείο απαντά στο πρόβλημα της πρόσβασης σε χρηματοδότηση με όρους που μπορούν να αντέξουν οι επενδυτές της αγροδιατροφής.

Όπως ανέφερε, με την αξιοποίηση δημόσιων πόρων 160 εκατ. ευρώ και τη συνεργασία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με το τραπεζικό σύστημα, δημιουργούνται δυνατότητες χρηματοδότησης περίπου 365 εκατ. ευρώ για ολόκληρη την αλυσίδα της αγροδιατροφής.

«Θέλουμε ο παραγωγός που έχει ένα σχέδιο να μπορεί να το προχωρήσει. Η επιχείρηση που θέλει να μεγαλώσει να μπορεί να επενδύσει. Και κυρίως ένας νέος άνθρωπος που σκέφτεται να μπει στην παραγωγή να έχει περισσότερα εφόδια για να κάνει το πρώτο βήμα», σημείωσε.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ισμήνη Παπακυρίλλου, δήλωσε ότι το Ταμείο αξιοποιεί την εμπειρία της ΕΑΤ στην υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων με ευνοϊκούς όρους, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των συνεργαζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, η υποβολή αιτήσεων από παραγωγούς και αγροδιατροφικές επιχειρήσεις αναμένεται να ξεκινήσει εντός του φθινοπώρου του 2026.