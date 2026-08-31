Συμμετοχή Γκιουλέκα στην περιοδεία του κυβερνητικού κλιμακίου στην Πιερία και την Ημαθία

Στην Πιερία και την Ημαθία βρέθηκε σήμερα, Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας στο πλαίσιο των κυβερνητικών περιοδειών στην Μακεδονία και την Θράκη.

Στην Κατερίνη συνόδευσε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και ανάμεσα στα άλλα, συμμετείχε σε σύσκεψη με τους Βουλευτές του νομού Φώντα Μπαραλιάκο, Άννα Μάνη και Σπύρο Κουλκουδίνα με την Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, τους Δημάρχους Κατερίνης, Γιάννη Ντούμο, και Δίου- Ολύμπου Ευάγγελο Γερολιόλιο, Αντιδημάρχους και άλλα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης της Πιερίας. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κατερίνης υπό την προεδρία του Δημάρχου της πόλης.

Στην συνέχεια, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης επισκέφθηκε την Βέροια μαζί με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Μετέβησαν σε κάποιες επιχειρήσεις της Ημαθίας και ακολούθησε συνέντευξη Τύπου.

«Η σημερινή περιοδεία ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, το έμπρακτο κυβερνητικό ενδιαφέρον για την τοπική ανάπτυξη, την πορεία των έργων υποδομής και την στήριξη των τοπικών κοινωνιών» επισήμανε ο Υφυπουργός Εσωτερικών. Και πρόσθεσε: «Η παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης μάς έδωσε την ευκαιρία για μια ουσιαστική συζήτηση και ενημέρωση γύρω από τα ζητήματα που αφορούν στην Πιερία. Στην Ημαθία ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέλυσε την μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης και την λειτουργία των δομών φιλοξενίας. Παράλληλα, τέθηκαν στο επίκεντρο τα έργα και οι παρεμβάσεις που δημιουργούν νέες δυνατότητες και νέες προοπτικές για την τοπική κοινωνία και οικονομία».