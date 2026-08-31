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Ο Νάσος Γουμενίδης αναλαμβάνει εκπομπή στο Open – Στο πλευρό του η Άρια Καλύβα και ο Ανδρέας Καραγιάννης

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THESTIVAL TEAM

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Μία νέα εκπομπή, με τίτλο «Ρεπορτάζ τώρα» αναλαμβάνει ο Νάσος Γουμενίδης στο Open τη σεζόν που ξεκινάει και θα κρατά συντροφιά καθημερινά στο τηλεοπτικό κοινό.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, έχοντας στο πλευρό του την Άρια Καλύβα και τον Ανδρέα Καραγιάννη, θα παρουσιάζει, μέσω της νέας εκπομπής του Open πολλά ρεπορτάζ, καλύπτοντας όλο το φάσμα της επικαιρότητας και κάνοντας μεγάλες αποκαλύψεις. Στην ομάδα του Νάσου Γουμενίδη θα βρίσκεται και ο Δημήτρης Πώποτας.

Αρχισυντάκτρια της εκπομπής θα είναι η Χριστίνα Πατσιώκα και μία έμπειρη ομάδα δημοσιογράφων θα πλαισιώνει τον Νάσο Γουμενίδη. Παράλληλα, σκηνοθέτης θα είναι ο Γιώργος Καραβασίλης.

Μάλιστα, το Open έχει βγάλει ήδη στον «αέρα» το τρέιλερ για την εκπομπή «Ρεπορτάζ τώρα», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 19:50, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

«Η είδηση δεν μένει ποτέ εκεί που ξεκίνησε… Ακολουθεί τα στοιχεία. Θέτει ερωτημάτα, εξελίσσεται και μαζί της εξελίσσεται και το ρεπορτάζ!

“Ρεπορτάζ τώρα” με τον Νάσο Γουμενίδη. Μαζί του η Άρια Καλύβα και ο Ανδρέας Καραγιάννης», αναφέρει η ανακοίνωση του Open στα social media για τη νέα εκπομπή.

Νάσος Γουμενίδης

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