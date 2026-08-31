Με 123 επιπλέον μονάδες αίματος ενισχύθηκε η Δημοτική Τράπεζα Αίματος του δήμου Νεάπολης-Συκεών

Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η έκτακτη διήμερη Εβδομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του δήμου Νεάπολης-Συκεών, σε συνεργασία με τις κινητές μονάδες αιμοληψίας των νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτειο και Γ. Παπανικολάου.

123 εθελόντριες και εθελοντές, τακτικοί αλλά και νέοι αιμοδότες, 23 εκ των οποίων έδωσαν αίμα για πρώτη φορά στη ζωή τους, προσήλθαν για ακόμα μία φορά μαζικά, την Τετάρτη 26 και την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, από τις 9 το πρωί έως τις 8 βράδυ, στο δημαρχείο Νεάπολης-Συκεών (Ι. Μιχαήλ και Στρ. Σαράφη 1, Συκιές) και στο δημοτικό κατάστημα Νεάπολης (Ελ. Βενιζέλου 125, Νεάπολη), αντίστοιχα, χαρίζοντας στους συμπολίτες μας ένα πολύτιμο δώρο της ζωής.

Παράλληλα με την αιμοδοσία, όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε φορά, έγινε ενημέρωση των εθελοντών αιμοδοτών και των συνοδών τους από εξειδικευμένα στελέχη φορέων, αλλά και των Κοινωνικών Υπηρεσιών του δήμου, προκειμένου να γίνουν δότες και δότριες μυελού των οστών, αιμοπεταλίων, δότριες βλαστοκυττάρων, όπως και δωρητές και δωρήτριες οργάνων σώματος.

«Η έκτακτη αιμοδοσία του Αυγούστου και η εικόνα γονέων με τα ανήλικα παιδιά τους μας ελπίδα στέλνοντας ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας για την ενίσχυση του κινήματος κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης στον δήμο μας», δηλώνει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, εκφράζοντας παράλληλα «Συγχαρητήρια και ευχαριστίες σε όλους και σε όλες που έσπευσαν να προσφέρουν λίγο από το αίμα τους για τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη».

Να σημειωθεί ότι η στο δήμο Νεάπολης-Συκεών λειτουργεί ανελλιπώς από το 1995 η μεγαλύτερη Δημοτική Τράπεζα Αίματος της χώρας, η οποία σήμερα αριθμεί 7.625 εγγεγραμμένους αιμοδότες και αιμοδότριες. Μέσα από τη Δημοτική Τράπεζα Αίματος καλύπτονται κάθε χρόνο ανάγκες της τάξης των 1.000 έως 1.500 μονάδων, ενώ μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι αιμοδότες και αιμοδότριες στις ανάγκες τους για αίμα και να υποστηριχθούν όλοι οι δημότες και δημότισσες. Παράλληλα έχει αναπτυχθεί ένα ευρύ δίκτυο εθελοντών δοτών αιμοπεταλίων και μυελού των οστών, δοτριών βλαστοκυττάρων σε συνεργασία με τη μοναδική δημόσια μονάδα βλαστοκυττάρων του νοσοκομείου Παπανικολάου, καθώς και μια διαρκής προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη δωρεά οργάνων σώματος.

Συγκέντρωση φαρμάκων για το Κοινωνικό Φαρμακείο

Όπως κάθε φορά, στη διάρκεια της Εθελοντικής Αιμοδοσίας συγκεντρώθηκαν φάρμακα, κυρίως παυσίπονα και αντιβιοτικά, αντιβηχικά και άλλα, για παιδιά και ενήλικες, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων του Κοινωνικού Φαρμακείου του δήμου Νεάπολης-Συκεών.