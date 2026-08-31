Βέροια: Κονσερβοποιία που απασχολεί πρόσφυγες από γειτονικές δομές επισκέφθηκε ο Θ. Πλεύρης

Μία κονσερβοποιία- παράδειγμα της «πρώτης μορφής ένταξης που είναι η δουλειά» όπως είπε χαρακτηριστικά, επισκέφθηκε το μεσημέρι ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ημαθία.

Ο υπουργός, συνοδεία τoυ υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας- Θράκης, Κωνσταντίνου Γκιουλέκα και του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη, περιηγήθηκε στην κονσερβοποιία Alexander S.A. όπου απασχολούνται από το 2021 πρόσφυγες από τις γειτονικές δομές

Την συγκεκριμένη χρονιά, διαβλέποντας το πρόβλημα που υπάρχει με την έλλειψη εργατικών χεριών, ο διευθύνων σύμβουλος της κονσερβοποιίας Alexander S.A. και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Σωτήρης Σκουρτόπουλος αποφάσισε να στραφεί στις δομές της περιοχής οι οποίες φιλοξενούν αιτούντες άσυλο.

«Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην εξαγωγή κονσέρβας ροδάκινο αλλά, δυστυχώς, πρόκειται για μια εποχική απασχόληση μόνο 40-45 ημερών. Για τόσες μέρες δηλαδή υπάρχουν ροδάκινα και δεν υπάρχει άλλο φρούτο να μεταποιήσουμε την υπόλοιπη περίοδο. Εκείνες τις μέρες λοιπόν , στην εταιρία χρειαζόμαστε 200 άτομα ανά βάρδια και όταν δουλεύουν 3 βάρδιες, τότε απαιτούνται 600 άτομα το 24ωρο» εξηγεί στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ.Σκουρτόπουλος. Διαπιστώνοντας την έλλειψη εργατικών χεριών, στράφηκε στους αιτούντες άσυλο που φιλοξενούνταν σε περιφερειακές δομές, τις οποίες επισκέφθηκε ο ίδιος για να ξεκινήσει τις διαδικασίες.

«Όταν άρχισαν να εγκαθίστανται οι δομές- στην Κατερίνη υπήρχε τότε μία και έκλεισε, στη Βέροια και στην Αλεξάνδρεια λειτουργούν ακόμη- ήρθαμε σε επαφή με τις διοικήσεις και προσπαθήσαμε, κάποιους ανθρώπους που θα ήθελαν να δουλέψουν, να τους απασχολήσουμε στην επιχείρηση. Η διαδικασία ωστόσο είναι δύσκολη γιατί πρέπει να πάμε αυτούς τους ανθρώπους να βγάλουν ΑΜΚΑ , ΑΦΜ και να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό αλλά πλέον έχουμε αποκτήσει εμπειρία και πορευόμαστε την τελευταία πενταετία» αναφέρει ο κ.Σκουρτόπουλος προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι που προσλαμβάνονται από τις δομές, δουλεύουν στη διαλογή των φρούτων και την καθαριότητα.

«Δεν είναι δύσκολη δουλειά, βλέπουν τα φρούτα στην ταινία και καλούνται να βγάλουν έξω ένα μαλακό ροδάκινο ή ένα με σημάδια που δεν κάνει να μπει στο τενεκεδάκι».

Κάθε χρόνο, στη συγκεκριμένη κονσερβοποιία απασχολούνται περίπου 150 πρόσφυγες, στην πλειονότητα άνδρες, οι οποίοι, σύμφωνα με τον κ.Σκουρτόπουλο, αμείβονται με τα νόμιμα όπως όλοι οι εργαζόμενοι. Μπορεί να δουλέψουν από λίγες μέρες έως όλη την περίοδο αιχμής, κάτι που εξαρτάται από την απόφαση που περιμένουν για την έγκριση ασύλου και τις σχετικές διαδικασίες. Προέρχονται από τις Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων ‘Ασυλο στο Πολύκαστρο Κιλκίς, τις Βαρβάρες Βέροιας και την Αλεξάνδρεια και μεταφέρονται στο εργοστάσιο με λεωφορεία που μισθώνει η εταιρία. Φέτος, στην κονσερβοποιία εργάζονται κυρίως Σουδανοί και λίγοι Σύριοι οι οποίοι έχουν υποστηριχθεί από την κοινωνική οργάνωση ΑΡΣΙΣ, μιλάνε λίγο την ελληνική γλώσσα και μπορούν να χειριστούν και κάποια μηχανήματα

«Δεν είναι ότι παίρνουν τη θέση κάποιων άλλων που θα ήθελαν να δουλέψουν γιατί, απλά, δεν βρίσκαμε εργαζόμενους. Το ενθαρρυντικό είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια βλέπουμε κάποιους φοιτητές να έρχονται για να απασχοληθούν ενώ οι πρόσφυγες, με τον μισθό τους από την εργασία, στηρίζουν και την τοπική οικονομία. Το ίδιο παράδειγμα ακολουθούν και άλλες κονσερβοποιίες προσλαμβάνοντας αιτούντες άσυλο» τονίζει ο κ.Σκουρτόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ