Νέο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη – Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ηλικιωμένος

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) νοσηλεύεται ηλικιωμένος ο οποίος έχει διαγνωστεί θετικός στον ιό του Δυτικού Νείλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, ο άνδρας είναι είναι ηλικίας περίπου 70 ετών από περιοχή της ενδοχώρας του Ηρακλείου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία διερεύνησης τόσο για τις επαφές που είχε κάνει ο ηλικιωμένος όσο και των περιοχών που είχε επισκεφθεί, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι ψεκασμοί.

Στη ΜΕΘ παραμένει η 63χρονη που έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της 63χρονης Ρεθεμνιώτσσας που το απόγευμα της Παρασκευής (28/08) διαγνώστηκε ότι νοσεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Σύμφωνα με τα «Ρεθεμνιώτικα Νέα», η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, χωρίς όμως να έχει καταστεί αναγκαία η διασωλήνωση της.

Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί από την Αντιπεριφέρεια τα σχετικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, ενώ σήμερα σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Μαρία Λιονή πραγματοποιούνται ψεκασμοί τόσο στον οικισμό που εντοπίστηκε το κρούσμα όσο στην ευρύτερη περιοχή, ενώ στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει η περιφέρεια Κρήτης με το ΙΤΕ γίνεται παρακολούθηση σε σημεία -περιοχές της Κρήτης που θεωρούνται επικίνδυνα για συγκέντρωση κουνουπιών.