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Νέα Ερυθραία: Βίντεο με αυτοκίνητο που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα – Οδηγός απέφυγε τη σύγκρουση την τελευταία στιγμή

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Σοκαριστικό περιστατικό με οδηγό αυτοκινήτου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (31/08/2026) στην οδό Αγίου Σαράντα, στη Νέα Ερυθραία.

Όπως βλέπουμε στο βίντεο που παρουσιάζει το newsit.gr, όχημα που κινείται στην οδό Αγίου Σαράντα, στη Ερυθραία με κατεύθυνση προς τον κόμβο της Βαρυμπόπης, καταγράφει ένα αυτοκίνητο να κινείται ξαφνικά στο αντίθετο ρεύμα, κατά την άνοδο του δρόμου.

Ο οδηγός του οχήματος που κατέγραφε το περιστατικό αντιλαμβάνεται την τελευταία στιγμή το αυτοκίνητο που έρχεται κατά πάνω του και καταφέρνει να το αποφύγει, αποτρέποντας τη μετωπική σύγκρουση.

Στο βίντεο, που έχει καταγραφεί από την πίσω κάμερα του ίδιου οχήματος, φαίνεται το αυτοκίνητο να συνεχίζει την πορεία του και, στη συνέχεια, να ανεβαίνει πάνω στο πεζοδρόμιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 06:18 το πρωί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός του οχήματος που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και να ξύπνησε με την κόρνα του διερχόμενου οχήματος.

Νέα Ερυθραία

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