Είναι ακόμα ζωντανή! Η Ελλάδα λύγισε την Ισπανία στην παράταση και κοιτάζει ξανά το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027

Η Ελλάδα το έκανε ξανά. Η Ελλάδα κέρδισε την Ισπανία για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο ή έπειτα από 362 ημέρες για είμαστε ακριβείς.

Την προηγούμενη φορά ήταν σε ένα καθοριστικό ματς για το EuroBasket 2025 στην Κύπρο, αυτή τη φορά ήταν στο κατάμεστο Telekom Center Athens σε ένα σχεδόν do-or-die παιχνίδι για τα προκριματικά του MundoBasket 2027.

Η γαλανόλευκη επικράτησε της ρόχα με 108-106 (86-86 κ.α) έπειτα από παράταση και ανέβηκε έτσι στο 4-4, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για την παρουσία στο Κατάρ.

Ο Ντίνος Μήτογλου έκανε ένα εκπληκτικό πρώτο μέρος με 19 πόντους (5/5 τρίποντα) και τελικά έκλεισε το ματς με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ. Ο Νικ Καλάθης (13 πόντοι, 8 ασίστ) ήταν ξανά ο κουμανταδόρος της ομάδας, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε μπρος στο δεύτερο μέρος και πέτυχε τεράστια τρίποντα για να γράψει άλλους 27 πόντους.

Ο αγώνας

Η Ελλάδα ξεκίνησε με Καλάθη, Ντόρσεϊ, Χαραλαμπόπουλο, Μήτογλου και Κ. Αντετοκούνμπο για να προηγηθεί με 8-0 στο 2’30” και με 13-4 στο 4’33”. Ο Τσους Ματέο πήρε time-out και ξεκίνησε να ανακαταύει την τράπουλα για να βρει η Ισπανία ένα σερί 8 αναπάντητων πόντων, να πλησιάσει σε 13-12 στο 6’36” και τελικά να κλείσει το δεκάλεπτο προπορευόμενη (19-20, 10′).

Η ρόχα βρέθηκε στο +6 (21-27) στο 13′, όμως η Ελλάδα ισοφάρισε σε 30-30 λίγο μετά το 15′, ενώ πήρε ξανά το προβάδισμα (38-34) στο 17’30”, με τον Μήτογλου να έχει 5/5 τρίποντα και 19 πόντους συνολικά. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 43-42.

Λίγο μετά τα μέσα της τρίτης περιόδου η Εθνική βρέθηκε στο +7 (56-49) μετά από διαδοχικές καλές φάσεις σε άμυνα και επίθεση και με τον Καλάθη να ανεβάζει στροφές. Ένα μεγάλο τρίποντο του Ντόρσεϊ κι ένα ακόμα από τον Τολιόπουλο έδωσαν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση και η Ελλάδα μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο στο +9 (67-58, 30′).

Έπειτα από τρίποντο του Μπαζίνα, η επίσημη αγαπημένη βρέθηκε για πρώτη φορά σε διψήφια απόσταση (72-60) στο 32’30”. Η Ισπανία ροκάνισε τη διαφορά και πλησίασε στο καλάθι (75-73) στο 36’30”, όμως ο Ντόρσεϊ απάντησε με ένα πολύ μεγάλο τρίποντο (78-73).

Μια βολή του Μάρα και νέο καλάθι του Πάρα έφεραν το ματς στο 78-76 με 2’42”. Ντόρσεϊ και Μήτογλου έβαλαν δύο ακόμα τεράστια σουτ (84-78, 38’27”), όμως η Ισπανία βρήκε ξανά τον τρόπο να επιστρέψει και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση με τρίποντη μαχαιριά του Χουάντσο στα 11″ πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Η παράταση ήταν πραγματικά συγκολονιστική και είχε επιμέρους σκορ 22-20! Στο φινάλε χρειάστηκε μια καθοριστική άμυνα του Καλάθη για να έρθει η πολυπόθητη νίκη.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λίζκα, Βούλιτς, Προτς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-20, 43-42, 67-58, 86-86 (κ.α), 108-106

Πηγή: sport24.gr