Γ. Βαρδακαστάνης: Η κυβέρνηση της ΝΔ αντί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, ζητά φιλανθρωπία από τα καρτέλ

Στην εκπομπή «10 Παντού» του τηλεοπτικού σταθμού OPEN Beyond με τους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Κατερίνα Παπακωστοπούλου φιλοξενήθηκε σήμερα ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γιάννης Βαρδακαστάνης.

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη μείωση τιμών, σημείωσε πως «ο,τιδήποτε θα έριχνε τις τιμές είναι πρακτικό και ουσιαστικό, αλλά δεν αποτελεί λύση στο τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας».

Ασκώντας κριτική στις κυβερνητικές πρακτικές, ο κ. Βαρδακαστάνης επέμεινε: «Δεν είναι δημόσια πολιτική αυτό. Αυτό λέγεται μια μορφή φιλανθρωπίας. Η κυβέρνηση συνομιλεί με τα καρτέλ για να κάνουν μια έκπτωση, για να δώσουν μια διευκόλυνση στον λαό που δεν αντέχει από την αγοραστική του δύναμη, ώστε να πάρει τα προϊόντα μόνο για ένα χρονικό διάστημα».

Ο κ. Βαρδακαστάνης έθιξε και το ζήτημα της διαφάνειας, καθώς οι καταναλωτές ακούν μεν για εκπτώσεις σε 1.740 κωδικούς προϊόντων, όμως στο ράφι δεν θα βλέπουν την αρχική τιμή για να μπορούν συγκρίνουν, ενώ η κυβέρνηση τους παραπέμπει στο «poso kanei».

Τόνισε πως η ακρίβεια παράγεται σε μεγάλο βαθμό από τον πληθωρισμό και την έμμεση φορολογία, που έχουν οδηγήσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών στα τάρταρα, και υπενθύμισε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση της έμμεσης φορολογίας και ουσιαστικούς ελέγχους σε όλη την κλίμακα της αγοράς.

Απαντώντας στην επίθεση του Πρωθυπουργού προς το ΠΑΣΟΚ ότι συντάσσεται με όσους πήγαν πριν από μία δεκαετία να καταστρέψουν τη χώρα, ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε: «Καλά θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν μιλάει για το ΠΑΣΟΚ για αυτό το θέμα. Γιατί το πρώτο μνημόνιο ο κ. Πρωθυπουργός δεν το ψήφισε, σε αντίθεση με την αδελφή του. Με το πρώτο και το δεύτερο “Ζάππειο” συντάχθηκε».

Ειδικά για το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, θύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία πριν το 2019 συντάχθηκε με την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αποδόμησε το επιχείρημα του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του κόμματος ΕΛΑΣ, Κώστα Καρπουχτσή, περί κοινής στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. «Εμείς έχουμε στρατηγικό μας αντίπαλο τη δεξιά από τότε που ιδρυθήκαμε και γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την 3η Σεπτέμβρη μεθαύριο στο Ηράκλειο. Εσείς την υπηρετείτε ως διαχρονικός χορηγός της δεξιάς», κατέληξε.