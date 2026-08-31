Μετρό Θεσσαλονίκης: Επόμενη στάση δυτικά με ορίζοντα το 2035 – Τα 3 επικρατέστερα σενάρια

Ένα νέο κεφάλαιο προσδοκιών, αυτή τη φορά στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, άνοιξαν τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με την κοινοπραξία της Ελληνικό Μετρό η επόμενη φάση του έργου, περιλαμβάνει την επέκταση προς τις βόρειες συνοικίες της πόλης κατά μήκος της οδού Λαγκαδά. Όπως μεταδίδει το ertnews, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι χρονικός ορίζοντας είναι το 2035.

Σχετική μελέτη που έγινε πριν από τρία χρόνια δείχνει ως επικρατέστερα τρία σενάρια για την επέκταση προς Δυτικά:

1. Προς Μενεμένη – Κορδελιό

2. Προς Εύοσμο

3. Προς Λαγκαδά – Ευκαρπία – ΓΣΝ 424

Οι πρόδρομες εργασίες, που έχουν ήδη ξεκινήσει μελετούν και τα τρία αυτά σενάρια.

Οι κάτοικοι του Ευόσμου περιμένουν το Μετρό, κρατούν ωστόσο μικρό καλάθι σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα.

Ο σχεδιασμός της επέκτασης προς δυτικά βασίζεται στο ότι οι υπό διαμόρφωση επεκτάσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης.