Κυρανάκης: Από αυτήν την εβδομάδα το Αθήνα – Θεσσαλονίκη στα τρένα θα λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση

Την ολοκλήρωση, εντός χρονοδιαγράμματος, του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Απαντώντας στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι από την Παρασκευή έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του κατασκευαστικού έργου διπλής γραμμής, ενώ ενεργοποιήθηκε και η τηλεδιοίκηση στο 100% του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας ότι έχει εγκατασταθεί πλήρως και το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου αμαξοστοιχιών ETCS.

«Όπως είχαμε δεσμευθεί, από αυτήν την εβδομάδα το Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση. Υπάρχει ήδη στο υπουργείο Μεταφορών το σχετικό έγγραφο, η βεβαίωση παράδοσης και παραλαβής του έργου», σημείωσε. Ρώτησε μάλιστα την κ. Παπαδοπούλου αν γνωρίζει το ποσοστό τηλεδιοίκησης στον ίδιο άξονα όταν παρέδωσε τη διακυβέρνηση της χώρας ο Αλέξης Τσίπρας, υπενθυμίζοντας ότι «αυτό αντιστοιχούσε σε 1%».

Όπως τόνισε, πρόκειται για την πρώτη σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο που ολοκληρώνεται ακριβώς εντός του συμφωνημένου χρόνου: «Είχαμε πει 15 μήνες και ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες. Είναι η πρώτη φορά που σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο παραδίδεται στην ώρα της».

Ο κ. Κυρανάκης διευκρίνισε ότι η παράταση που επικαλέστηκε η εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης αφορά έργο ηλεκτροκίνησης και όχι την τηλεδιοίκηση, τη σηματοδότηση ή το ETCS. «Στην τηλεδιοίκηση, στη σηματοδότηση και στο ETCS δεν έχει δοθεί καμία παράταση», και διευκρίνισε: «Η μόνη παράταση που δόθηκε αφορά στην ηλεκτροκίνηση που σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την ασφάλεια».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο railway.gov.gr, μέσω του οποίου κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη θέση των αμαξοστοιχιών. «Υπάρχει πλέον στο κινητό κάθε πολίτη το railway.gov.gr, το οποίο δίνει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με ακρίβεια ενός δευτερολέπτου και πέντε εκατοστών, την ακριβή θέση κάθε αμαξοστοιχίας», ανέφερε.

Παράλληλα, στάθηκε στη λειτουργία κέντρων ελέγχου σηράγγων, αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή εικόνα με την κατάσταση που επικρατούσε επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, τότε δεν υπήρχαν αντίστοιχες δυνατότητες εποπτείας και μέσα στις σήραγγες υπήρχαν «τυφλά σημεία»: «Έμπαινε το τρένο μέσα στη σήραγγα και δεν γνώριζες πού βρίσκεται. Υπήρχε μια τεράστια έλλειψη δικλείδων ασφαλείας. Σήμερα υπάρχουν κέντρα ελέγχου σηράγγων».

«Ανέλαβα εν μέσω συλλαλητηρίων, με ένα εκατομμύριο ανθρώπους στους δρόμους, και έδωσα στους γονείς αυτή την υπόσχεση. Την τήρησα», κατέληξε ο κ. Κυρανάκης.