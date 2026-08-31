Φοιτητική στέγη: Που κυμαίνονται οι τιμές – Ποιο είναι το μηνιαίο κόστος διαβίωσης

Σε αγώνα δρόμου επιδίδονται και φέτος χιλιάδες γονείς για να βρουν οικονομικό ενοίκιο για τα παιδιά τους που εισήλθαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οι τιμές, κατά μέσο όρο, για ένα μικρό διαμέρισμα 40 – 45 τ.μ. κυμαίνονται από 400 – 600 ευρώ το μήνα, ενώ οι κατοικίες με περισσότερα τετραγωνικά, σε κάποιες περιπτώσεις,ξεπερνούν ακόμη και τα 1.000 ευρώ, ειδικά αν βρίσκονται σε κεντρικό σημείο, αν είναι επιπλωμένα ή αν βρίσκονται κοντά σε στάση μετρό (για Αθήνα και Θεσσαλονίκη).

Στην έρευνα του EΡΤnews Radio 105,8 που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, μιλούν φοιτήτριες, γονείς και παράγοντες της αγοράς για τις τιμές των ενοικίων καθώς και για το υψηλό κόστος διαβίωσης.

Πόσο κοστίζει ένα φοιτητικό διαμέρισμα σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα – Πάτρα – Ξάνθη

Σύμφωνα και με το ρεπορτάζ, σε πέντε μεγάλες φοιτητουπόλεις οι τιμές για ένα μικρό διαμέρισμα 40-45 τ.μ. ξεπερνούν τα 400 ευρώ το μήνα. Ειδικότερα:

–Στα Ιωάννινα, σε κεντρικό σημείο, ένα διαμέρισμα 45 τ.μ. ανέρχεται στα 430 ευρώ/μήνα.

–Στην Πάτρα, πάλι σε κεντρικό σημείο και επιπλωμένο σπίτι έως 40 τετραγωνικά, η τιμή του αγγίζει τα 600 ευρώ.

–Στην Ξάνθη, ένα επιπλωμένο διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης φτάνει τα 500 ευρώ/μήνα.

–Στην Αθήνα, οι τιμές αλλάζουν ανά περιοχή, ωστόσο αυτό που προκύπτει από την έρευνα είναι πως, τα σπίτια κυμαίνονται κατά βάση στα 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

–Στη Θεσσαλονίκη, τα διαμερίσματα που βρίσκονται κοντά σε στάση μετρό παρατηρείται αύξηση 7 – 10%, σε σχέση με εκείνα που βρίσκονται πιο μακριά.

Γονείς: Στα 1.200 ευρώ το μήνα η φοιτητική ζωή

Το χέρι βαθιά στην τσέπη θα βάζουν οι γονείς κάθε μήνα, καθώς εκτός από το ενοίκιο, θα πληρώνουν τα πάγια έξοδα και τη σίτιση των παιδιών τους. Όπως αναφέρει και η κ. Μαίρη Μαρινού μητέρα φοιτήτριας στην πόλη της Ξάνθη, “τα σπίτια που βρίσκαμε επιπλωμένα και εντός κέντρου κυμαίνονταν από 400 μέχρι και 500 ευρώ και μιλάμε για σπίτια πέριξ των 40-45 τετραγωνικών. Έτσι όπως το έχουμε υπολογίσει, με το ενοίκιο αυτό και με τα έξοδα διαβίωσης, υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στα 1.100 με 1.200 ευρώ το μήνα. Είναι πολύ δύσκολα λαμβάνοντας υπόψιν ότι είναι ένα σημαντικό κόστος για μια τετραμελή οικογένεια και υπάρχει και δεύτερο παιδί το οποίο είναι στο Λύκειο”.

Φοιτήτριες: Θα βρούμε δουλειά για να βοηθήσουμε οικονομικά τους γονείς μας

Στο EΡΤnews Radio 105,8 μίλησαν φοιτήτριες, οι οποίες βλέποντας τις υψηλές τιμές των ενοικίων και το κόστος ζωής, ανέφεραν πως σκοπεύουν να βρουν κάποια εργασία, παράλληλα με τις σπουδές τους, για να ελαφρύνουν οικονομικά τους γονείς τους.

Ειδικότερα η Μηλάνθη Καργάκου, φοιτήτρια Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ανέφερε μεταξύ άλλων “το δικό μου σπίτι είναι 45 τετραγωνικά και είναι 430 ευρώ το μήνα. Με έναν υπολογισμό που κάναμε με τους γονείς μου, θα ξοδεύω κάπου στα 1.200 ευρώ. Θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω κιόλας για να βγάζω και τα δικά μου χρήματα, αλλά θα με βοηθάνε και οι γονείς μου“.

Την ίδια σκέψη έχει και η Δώρα Αθανασοπούλου φοιτήτρια στο τμήμα Χημείας της Πάτρας, “έχω καταφέρει να βρω σπίτι κοντά στο κέντρο 600 ευρώ το μήνα. Το ενοίκιο θεωρείται με αυτά που έχω ακούσει φυσιολογικό για το κέντρο. Το σπίτι είναι 38 τετραγωνικά επιπλωμένο. Σκέφτηκα να συγκατοικήσω, όμως μετά συνειδητοποίησα ότι δεν θα είναι εύκολο, γιατί δεν θα μπορούμε να φιλοξενήσουμε ταυτόχρονα τις οικογένειές μας. Υπολογίσαμε με τους γονείς μου πώς τα έξοδα θα είναι περίπου 1200 με 1300 ευρώ το μήνα. Τα επόμενα χρόνια ή τα επόμενα εξάμηνα έχω σκεφτεί να δουλέψω για να βοηθάω και οικονομικά τους γονείς μου αλλά και εμένα, γιατί καταλαβαίνω ότι η οικονομική επιβάρυνση είναι μεγάλη και όσο μπορώ θα τους διευκολύνω”.

Τι λένε οι παράγοντες της αγοράς – Η πρόταση συγκατοίκησης και τί πρέπει να προσέξουν οι γονείς για να μην πέσουν θύματα απάτης

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών-Αττικής Ελευθέριο Ποταμιάνο, “λόγω της στεγαστικής κρίσης και την ανυπαρξία μικρών διαμερισμάτων (25-50 τ.μ.) οι τιμές είναι υψηλές και αγγίζουν πολλές φορές και τα 15 ευρώ το τ.μ. κυρίως στην Αθήνα και δεν πέφτουν εύκολα κάτω από 12 ευρώ το τετραγωνικό. Όσο πιο μικρά είναι τα ακίνητα, επειδή είναι δυσεύρετα, είναι πιο ακριβά. Τα μεγαλύτερα ακίνητα σε αντιστοιχία ανά τετραγωνικό είναι πιο φθηνά και προτείνουμε πολλές φορές την συγκατοίκηση 2 και 3 φοιτητών γιατί κατ’ αναλογία θα τους έρθει φθηνότερο το μερίδιό τους“.

Από την πλευρά του ο Αθανάσιος Τσουλκανάκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης & Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μεσιτών, επισημαίνει τί πρέπει να προσέχουν γονείς στην ενοικίαση ακινήτων “αυτό που βλέπουμε και φέτος είναι ότι προσπαθούν κάποιοι να μισθώσουν τα ακίνητά τους για 9 μήνες στους φοιτητές και για τρεις μήνες να τα χρησιμοποιήσουν βραχυχρόνια. Να δώσω κάποιες συμβουλές σε κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε από πλευράς γονιών. Από πλευράς υποψηφίων μισθωτών, έχουν παρατηρηθεί τεράστια προβλήματα από απατεώνες που έχουν διεισδύσει και δεχόμαστε συνεχώς καταγγελίες. Να ζητήσετε οπωσδήποτε την ταυτότητα και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη σαν αποδεικτικό ότι ο ιδιοκτήτης είναι όντως ο κάτοχος του ακινήτου. Θέλω οπωσδήποτε από τους γονείς να ζητήσουν να πληρώσουν μόνο μέσω τράπεζας και να γίνει έστω και μικρός τυπικός τεχνικός έλεγχος στο ακίνητο για να μην βρεθούν προ εκπλήξεως στο μέλλον“.