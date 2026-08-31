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Κρήτη: Συνελήφθη 46χρονος φυγόποινος, είχε καταδικαστεί για πλαστογραφία και υπεξαγωγή εγγράφων

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη ενός 46χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, προχώρησαν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Ο 46χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Κρήτη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 8 ετών και 3 μηνών, καθώς και σε χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Η καταδίκη αφορά τα αδικήματα της πλαστογραφίας και της υπεξαγωγής εγγράφων κατ’ εξακολούθηση.

Μετά τη σύλληψή του, ο 46χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Κρήτη

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