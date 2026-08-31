Αλεξάνδρα Σδούκου: Μείωση των τιμών και νέα ενίσχυση στα εισοδήματα στη ΔΕΘ

Στα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας, με την «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών» αναφέρθηκε η Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ TV και στην ERT News.

Ταυτόχρονα ανέλυσε τα μέτρα της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος, ενώ αναφέρθηκε και σε θέματα πολιτικής επικαιρότητας.

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι με την «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών», που ξεκινά σήμερα, οι πολίτες θα δουν «μεσοσταθμική μείωση 9,5% σε πάνω από 1.500 προϊόντα βασικής καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη. Είναι μια πραγματική προσπάθεια στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών. Προφανώς δεν λέμε ότι αυτό λύνει συνολικά το πρόβλημα. Είναι όμως άλλο ένα λιθαράκι στην προσπάθεια της κυβέρνησης διαρκώς να το αντιμετωπίσει, καθώς ξέρουμε ότι απασχολεί σήμερα κάθε νοικοκυριό».

Αναφερόμενη στη φετινή ΔΕΘ, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «έχει αξία αυτή τη φορά να κάνουμε κι ένα βήμα πίσω και να δούμε σε ποιο περιβάλλον, σε ποιον κόσμο γίνεται η φετινή ΔΕΘ. Είναι ένας κόσμος εντελώς αβέβαιος, με την εύθραυστη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις πληθωριστικές πιέσεις στην ενέργεια που μεταφέρονται σε όλη την οικονομία».

Υπογράμμισε δε ότι «σε ένα τέτοιο περιβάλλον συζητάμε εμείς σήμερα, πέντε μέρες πριν από τη ΔΕΘ, για το εάν η κυβέρνηση θα πάρει και άλλα επιπρόσθετα μέτρα στήριξης για το νοικοκυριό και τους επαγγελματίες. Αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει μία σημαντική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, από το πού βρισκόμασταν πριν από κάποια χρόνια και πού πάμε σήμερα».

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι «η περσινή στόχευση αφορούσε ιδιαίτερα τους νέους και τις οικογένειες, είδαμε όλοι εξάλλου τις φορολογικές ελαφρύνσεις για νέους έως 25 ετών και τη σημαντική ελάφρυνση για τις ηλικίες 25 έως 29 ετών, καθώς και τις μειώσεις για τις οικογένειες με παιδιά. Νομίζω ότι φέτος θα ήταν σημαντικό να βοηθηθεί περαιτέρω η μεσαία τάξη, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, αυτοί που ξυπνάνε το πρωί, πάνε στη δουλειά τους, ανοίγουνε τις επιχειρήσεις τους, πληρώνουν τους φόρους τους, τις ασφαλιστικές εισφορές, τους εργαζόμενους που απασχολούν».

Ερωτηθείσα για τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ ενδιαφέρεται να δημιουργεί αποκλειστικά και μόνο εντυπώσεις.

Προσέθεσε δε ότι «το ΠΑΣΟΚ ηθελημένα υποτιμά την αξία της συνέπειας στην πληρωμή, παρότι ξέρει τις συνέπειες που έχει αυτό. Αν πάρει κάποιος, για παράδειγμα, ένα δάνειο 100 ευρώ και είναι συνεπής και αντίστοιχα πάρω κι εγώ ένα δάνειο 100 ευρώ και δεν είμαι συνεπής, έρχεται και μου λέει το ΠΑΣΟΚ να μη νοιάζομαι και ότι θα μπορέσω να εξαγοράσω το δάνειό μου με κούρεμα πριν αυτό πουληθεί ως κόκκινο, δίνοντας μάλιστα πολύ λιγότερα λεφτά. Αν ο συνεπής λοιπόν εξοφλήσει κεφάλαιο και τόκους και εγώ το πάρω στο ένα τρίτο ή ένα τέταρτο της αρχικής αξίας, δεν θα αισθάνεται κορόιδο που πλήρωνε τις υποχρεώσεις του; Αυτή την κουλτούρα ενός ιδιότυπου “δεν πληρώνω” θέλει το ΠΑΣΟΚ να δημιουργήσει; Ταυτόχρονα όμως πρέπει να βλέπουμε και κάθε περίπτωση ξεχωριστά, με βάση τις δυνατότητες του καθενός. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα. Ακριβώς γι’ αυτό, εξάλλου, φτιάξαμε τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος, με αυτοματοποιημένο τρόπο και με βάση τις πραγματικές συνθήκες, προσφέρει λύσεις».

Ιδίως για το στεγαστικό ζήτημα, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «ο κόσμος περιμένει από την κυβέρνηση να δίνει χειροπιαστές λύσεις. Εμείς, με πάνω από 45 μέτρα, με δράσεις για νέα ζευγάρια, φορολογικά κίνητρα και παρεμβάσεις για το άνοιγμα κλειστών κατοικιών, επιδοτήσεις και προγράμματα όπως το “Σπίτι μου”, προσπαθούμε να επιλύσουμε μια ανισορροπία της αγοράς, καθώς τη δεκαετία της κρίσης δεν χτίστηκαν παρά ελάχιστα σπίτια».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ στάθηκε και στον τρόπο άσκησης αντιπολίτευσης, καθώς σημείωσε πως «το ΠΑΣΟΚ μονίμως κατηγορεί. Έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου πιστεύω ότι δύσκολα αντιπροσωπεύει έναν ψηφοφόρο του που το στήριξε και είναι σοβαρός. Αυτός θα ήθελε να βλέπει το κόμμα του να ασκεί αντιπολίτευση, αλλά να την κάνει με έναν υπεύθυνο και εποικοδομητικό τρόπο, ενώ διαρκώς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μηδενίζουν και καταδικάζουν τα πάντα. Λένε όχι στη συνταγματική αναθεώρηση, λένε όχι στα μη κρατικά πανεπιστήμια, λένε όχι στη μεταρρύθμιση που κάναμε για να μπει τάξη στο πάρτι του ΟΠΕΚΕΠΕ και να περάσει η αρμοδιότητα στην ΑΑΔΕ. Όχι σε όλα».