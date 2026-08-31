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Ολλανδία: Συναγερμός για χάπια ecstasy με το πρόσωπο του Τραμπ σε διάφορα χρώματα

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THESTIVAL TEAM

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Νέα επικίνδυνα χάπια ecstasy σε σχήμα του προσώπου του Ντόναλντ Τραμπ κυκλοφορούν στην Ολλανδία. Οι αρχές προειδοποιούν ότι περιέχουν πολύ υψηλή ποσότητα PMMA, μίας επικίνδυνης συνθετικής ουσίας που έχει συνδεθεί με θανατηφόρες υπερδοσολογίες.

Τα συγκεκριμένα χάπια ecstasy κυκλοφορούν σε διάφορα χρώματα και έχουν σχεδιαστεί ώστε να παραπέμπουν στον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ με το χαρακτηριστικό χτένισμα και την έκφραση των χειλιών του.

Στην πίσω πλευρά των χαπιών διακρίνεται το επώνυμο Trump, μαζί με τα γράμματα NL, τη συνήθη συντομογραφία για την Ολλανδία.

Το Ινστιτούτο Trimbos ανακοίνωσε ότι τα χάπια αυτά περιέχουν «πολύ υψηλή ποσότητα» παρα-μεθοξυμεθαμφεταμίνης (PMMA).

Πρόκειται για ουσία με παρόμοια χημική δομή με το MDMA, τη δραστική ουσία του ecstasy, και μπορεί να προκαλέσει παρόμοια αποτελέσματα ευφορίας.

Ωστόσο, σε αντίθεση με το MDMA, η δράση της PMMA αργεί περισσότερο να γίνει αισθητή. Αυτό ενέχει ιδιαίτερο κίνδυνο, καθώς ο χρήστης μπορεί να πάρει μεγαλύτερη ποσότητα, θεωρώντας ότι η πρώτη δόση δεν είχε αποτέλεσμα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή υπερδοσολογία, ακόμη και θανατηφόρα.

Τα χάπια παραδόθηκαν για έλεγχο σε κέντρο που ανήκει στο ολλανδικό Σύστημα Πληροφόρησης και Παρακολούθησης Ναρκωτικών (DIMS).

Ολλανδία

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