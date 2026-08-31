“Φιλική” νίκη επί του Άρη για τον Ηρακλή

Εκκίνηση στις φιλικές υποχρεώσεις τους για τη νέα αγωνιστική σεζόν έβαλαν σήμερα, στο Αλεξάνδρειο, ο Άρης και ο Ηρακλής. Αναμετρήθηκαν σε παιχνίδι που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, είχε διάρκεια τέσσερα οκτάλεπτα, στο οποίο νικητής αναδείχτηκε ο «Γηραιός» με σκορ 72-62.

Μελανό σημείο για τους «κυανόλευκους» αποτέλεσε ο τραυματισμός που υπέστη, στο δεύτερο οκτάλεπτο, στον καρπό του δεξιού χεριού, ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, με συνέπεια να μη χρησιμοποιηθεί -περισσότερο προληπτικά- στο υπόλοιπο του ματς.

Οι «κιτρινόμαυροι» αγωνίστηκαν με επτά απουσίες, καθώς έλειπαν οι διεθνείς Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, Κεμ Μπιρτς και οι τραυματίες Άνταμ Μοκόκα, Γιώργος Τανούλης. Στον πάγκο τους, επίσης, λόγω της απουσίας του Βασίλη Σπανούλη στην εθνική ομάδα, ήταν ο άμεσος βοηθός του ομοσπονδιακού τεχνικού, Ηλίας Καντζούρης.

Επόμενο φιλικό τεστ για τον Ηρακλή είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (05/09) κόντρα στην Μπασκίμι (Ιβανώφειο, κεκλεισμένων των θυρών), ενώ την επομένη (06/09, 18:00), θα υποδεχθεί την ΑΕΚ Λάρνακας, με ανοικτές τις πόρτες του Ιβανωφείου για τους υποστηρικτές του.

Ο Άρης, με τη σειρά, του την Κυριακή (06/09), θα φιλοξενήσει, σε φιλικό επίπεδο, κεκλεισμένων των θυρών, τον Βίκο Ιωαννίνων.

Τα οκτάλεπτα: 12-18, 26-37, 46-59, 62-72.

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Λουλουδιάδης, Δέλλας.

ΑΡΗΣ (Ηλίας Καντζούρης): Μήτρου-Λονγκ 2, Ρόμπινσον-Έρλ 15 (1), Ραντάνοφ 2, Χατζηλάμπρου 3 (1), Πουλιανίτης, Μποχωρίδης 2, Γιόβιτς 9 (1), Mόργκαν 19 (2), Λιντέλ 8, Βράνκοβιτς 2.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Λεκιού 6, Κουκ 1, Μέλβιν 18 (4), Στάιλς 8 (1), Χόρκλερ 15 (2), Ντιάρα 6 (1), Χάτσον 5, Σλαφτσάκης 6, Σίλας 2, Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος 1, Σταυρακόπουλος 2, Κομνιανίδης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ