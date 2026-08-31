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Μεσσήνη: Συνελήφθη ξανά 60χρονος για δύο νέους εμπρησμούς

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Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες συνελήφθη ένας 60χρονος στη Μεσσήνη, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε δύο νέες πυρκαγιές, ενώ είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη σύλληψή του για δύο ανάλογες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο 60χρονος φέρεται να έβαλε την Κυριακή 30 Αυγούστου δύο φωτιές σε ξηρά χόρτα, σε περιοχές της Μεσσήνης. Οι εστίες εκδηλώθηκαν στις 4 το απόγευμα και στις 5:40, με τη χρήση γυμνής φλόγας. Έπειτα από έρευνα του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας, ο 60χρονος ταυτοποιήθηκε ως ο φερόμενος υπαίτιος και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Ο ίδιος είχε συλληφθεί και στις 27 Αυγούστου για δύο ακόμη πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί στις 26 και 27 του μήνα. Μετά την απολογία του είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Στον 60χρονο αποδίδεται πλέον η πρόκληση συνολικά τεσσάρων πυρκαγιών μέσα σε διάστημα πέντε ημερών. Σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας.

Μεσσήνη Φωτιά

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