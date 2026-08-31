“Παρά θιν’ αλός 2026”: Η Καλαμαριά γίνεται από σήμερα ένα λιμάνι μουσικής, μνήμης και πολιτισμού

Η θάλασσα υπήρξε πάντα σημείο αναφοράς για την Καλαμαριά. Μαζί της ταξίδεψαν οι άνθρωποι, οι μνήμες και οι μουσικές αυτού του τόπου. Με αυτή την παρακαταθήκη επιστρέφει και φέτος το «Παρά θιν’ αλός», ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός της πόλης, μετατρέποντας από τις 31 Αυγούστου έως τις 25 Σεπτεμβρίου την Πλαζ Αρετσούς σε έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης της μουσικής, της παράδοσης και της σύγχρονης δημιουργίας.

Το φετινό πρόγραμμα είναι ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει πολιτισμούς, εποχές και ήχους. Από τον Πόντο και τη Μικρασία μέχρι την Άπω Ανατολή και τα μεγάλα λιμάνια του κόσμου, από την ποίηση του Νίκου Καββαδία και το πάθος του Astor Piazzolla μέχρι το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, η Καλαμαριά γίνεται για ακόμη μία χρονιά ένας τόπος όπου η μνήμη συναντά τη δημιουργία και οι διαφορετικές μουσικές παραδόσεις συνομιλούν με το σήμερα.

Η αυλαία ανοίγει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με τη Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Ακολουθούν, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, οι Locomondo, που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καλοκαιρινή διάθεση.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει η μουσικοποιητική παράσταση του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Τραγουδάμε Καββαδία – 50 χρόνια μετά» (Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου), μια υψηλής αισθητικής παραγωγή αφιερωμένη στον ποιητή των θαλασσών, των ταξιδιών και της νοσταλγίας.

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η παράσταση «Του έρωτα και της αρμύρας» αναδεικνύει τη θάλασσα ως σύμβολο μνήμης, ελευθερίας και ανθρώπινων συναισθημάτων, ενώ την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το κοινό ταξιδεύει στην Αργεντινή μέσα από το Αφιέρωμα στον Astor Piazzolla. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Ωδείο Καλαμαριάς παρουσιάζει την παραγωγή «Βίοι Παράλληλοι – Μίκης Θεοδωράκης & Σταύρος Κουγιουμτζής», έναν φόρο τιμής σε δύο κορυφαίους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής.

Η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μάς ταξιδεύει στις «Μουσικές των Λιμανιών – Από τη Σμύρνη στον Mississippi», μια μουσική διαδρομή που αναδεικνύει τα λιμάνια ως τόπους συνάντησης λαών, πολιτισμών και μουσικών παραδόσεων.

Από τις σημαντικότερες στιγμές του φετινού «Παρά θιν’ αλός» είναι η συναυλία «Από τον Πόντο στον Ήλιο», το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, με τον διεθνώς αναγνωρισμένο δεξιοτέχνη της ποντιακής λύρας Ματθαίο Τσαχουρίδη. Η παράσταση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς στη σκηνή θα συμπράξει ο Ιάπωνας μουσικός Kei Senga αλλά και χορευτές από την Ιαπωνία, καρπός της ουσιαστικής συνεργασίας που έχει αναπτύξει ο Ποντιακός Σύλλογος Καλαμαριάς «Οι Μίθριοι» με τα Πανεπιστήμια του Κιότο και της Οκαγιάμα. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή πολιτιστική σύμπραξη που φέρνει κοντά δύο λαούς με βαθιά πολιτιστική παράδοση, αποδεικνύοντας ότι η μουσική μπορεί να γεφυρώνει ηπείρους, πολιτισμούς και ανθρώπους.

Η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου φέρνει στη σκηνή τη Γεωργία Νταγάκη και τον Αλέξη Παρχαρίδη στη μουσική παράσταση «Δύο λύρες, μία θάλασσα», όπου η Κρήτη και ο Πόντος συναντιούνται μέσα από δύο ξεχωριστές μουσικές παραδόσεις. Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, η Μελίνα Μαβίδου και ο Νίκος Κύρτσος παρουσιάζουν τη δική τους σύγχρονη μουσική πρόταση, ενώ το «Παρά θιν’ αλός 2026» ολοκληρώνεται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την παράσταση του Social Body Lab και των Κανβινήτισσων, όπου ο σύγχρονος χορός συναντά την πολυφωνική μουσική παράδοση της Ελλάδας, της Κύπρου, της Μικράς Ασίας, των Βαλκανίων και της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου.

Το «Παρά θιν’ αλός» παραμένει πιστό στη φιλοσοφία που το καθιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Θεσσαλονίκης. Ένας θεσμός που αφηγείται την ιστορία της Καλαμαριάς μέσα από τη μουσική, αναδεικνύοντας τις ρίζες της, τη θάλασσά της και τη διαρκή συνάντηση της παράδοσης με τη σύγχρονη δημιουργία.

Γιατί στην Καλαμαριά, εκεί όπου η μνήμη έχει χρώμα μπλε, κάθε μουσική βρίσκει το δικό της λιμάνι.