Θεσσαλονίκη: Νυχτερινές εργασίες ασφαλτόστρωσης σήμερα στην οδό Μ. Θεοδωράκη

Νυχτερινές εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Μ. Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026, από τις 8.00 το βράδυ έως τις 06.00 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες στα εξής σημεία:

Εργασίες ασφαλτόστρωσης στο παράπλευρο οδικό τμήμα από την οδό Ηρακλείτου, στην περιοχή της αερογέφυρας Ωραιοκάστρου, έως την οδό Θερμαϊκού, στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στο οδικό τμήμα του συνδετήριου κλάδου μεταξύ της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη προς την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης και το συνδετήριο κλάδο από την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης έως τη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στο ρεύμα πορείας προς Καβάλα και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.