Κεντρική Μακεδονία: 51 κλήσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα – Στο “στόχαστρο” της ΕΛ.ΑΣ. μηχανές και πατίνια

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, στο πλαίσιο της ειδικής εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους».

Στόχος των αρχών είναι η καθολική συμμόρφωση τόσο των οδηγών και επιβατών δικύκλων όσο και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), όπως τα ηλεκτρικά πατίνια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τη Δευτέρα 24 έως την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026:

Πραγματοποιήθηκαν 823 έλεγχοι

Βεβαιώθηκαν 51 παραβάσεις

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ – Τα τσουχτερά πρόστιμα

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι ποινές έχουν αυστηροποιηθεί σημαντικά:

Οδηγοί δικύκλων: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Η ίδια καμπάνα ισχύει και αν ο οδηγός δεν μεριμνήσει ώστε να φοράει κράνος ο συνεπιβάτης του.

Επιβάτες δικύκλων: Πρόστιμο 350 ευρώ.

Οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. (πατίνια κ.ά.): Πρόστιμο 30 ευρώ.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας αναμένεται να συνεχιστούν με την ίδια ένταση σε όλο το οδικό δίκτυο της περιφέρειας.