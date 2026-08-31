Γεωργιάδης για Τσούτσια: Αν αυτός θα είναι ο spokesman, δεν τα βλέπω καλά για τον πρόεδρο Σαμαρά

Την άποψη ότι η τοποθέτηση του Νίκου Τσούτσια ότι η ΝΔ είναι ολίγον από ΛΑΟΣ, «δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμαρά αλλά είναι τοποθέτηση του κ. Τσούτσια» εξέφρασε το πρωί της Δευτέρας ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ειδικά για τον κ. Τσούτσια είπε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ «δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο στις συνεντεύξεις. Αν αυτός θα είναι ο spokesman, δεν τα βλέπω καλά για τον πρόεδρο, είναι μια κακή περίπτωση εκπροσώπου, καλό παιδί για να σου μαζεύει τα δελτία Tύπου, αλλά όχι για να σε εκπροσωπεί. Αυτό που είπε είναι εξαιρετικά προσβλητικό για εμάς, αλλά το κυριότερο για τον Αντώνη Σαμαρά. Πρακτικά τα στελέχη του ΛΑΟΣ μπήκαν στη ΝΔ επί Σαμαρά. Το να το λέει αυτό ο Τσούτσιας εκπροσωπώντας τον Σαμαρά είναι λίγο γελοίο».

Λέγοντας «έχω σεβασμό αγάπη και ευγνωμοσύνη» για τον πρώην πρωθυπουργό, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ συμπλήρωσε «δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι θα φτάσουμε σε εμφύλιο που θα λέμε μεταξύ μας ανοησίες».

«Το πιο σημαντικό είναι να μην χάσουμε τη λογική μας. Μου απάντησε χθες ο Τσελέντης που το 2012 ήταν υποψήφιος με τον Καμμένο. Άρα ο Σαμαράς φαίνεται λόγω Τσούτσια και όσων ακολούθησαν να στρέφεται κατά του Σαμαρά του 2012. Ο Σαμαράς να υβρίζει τον Σαμαρά του 2012 και να χρησιμοποιεί τους υβριστές του 2012 για να υβρίσει εμάς δεν γίνεται» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Ένα κεφάλαιο είναι το γινάτι, εγώ δεν μπαίνω σε αυτά τα θέματα γιατί ο καθένας έχει τα μέτρα του και τα μετράει. Σε έναν καβγά ο καθένας έχει την ευθύνη του. Θεωρώ μη επαρκή λόγο πολιτικής αντιπαράθεσης τη μη συμπάθεια σε ένα πρόσωπο» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον Αντώνη Σαμαρά.

Μιλώντας στη συνέχεια στην ΕΡΤ ο κ. Γεωργιάδης είπε για τον κ. Τσούτσια ότι «υπερέβη τα εσκαμμένα και εξέθεσε τον Αντώνη Σαμαρά. Όλη η συνέντευξή του ήταν προσβολή προς τον κ. Σαμαρά. Όταν ο κ. Τσούτσιας καπηλευόμενος το όνομα Σαμαρά κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι έχει κάνει τη ΝΔ ολίγον από ΛΑΟΣ, και τα 3 στελέχη ήρθαμε επί Σαμαρά. Όταν μιλάει για το σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ο Σαμαράς και σωστά συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ, μοιράστηκε την εξουσία με το ΠΑΣΟΚ άρα είναι πολιτικά αστήρικτο να θέλει να στηρίξει την κριτική στη ΝΔ σε αυτό. Τον Στουρνάρα ποιος τον έκανε διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος; Ο Αντώνης Σαμαράς και δικαιώθηκε. Είναι σαν να λέει ότι ο Σαμαράς του παρελθόντος τα έκανε λάθος».

«Εγώ είπα ότι εάν συμβεί το κόμμα Σαμαρά, δέον είναι να τηρηθούν κανόνες καλής συμπεριφοράς ένας στον άλλο, ούτε να ξεχνάμε την πολιτική μνήμη μας. Ο κ. Τσούτσιας ξεκίνησε στραβά αυτή την προσπάθεια, πιστεύω ο κ. Σαμαράς με την εμπειρία μου έχει θα το διορθώσει».