Κυψέλη: Σημάδια από αιχμηρό αντικείμενο στη σορό του βρέφους – Ψάχνουν για απαντήσεις σε εξετάσεις DNA

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την σοκαριστική υπόθεση που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη, όπου αστυνομικοί εντόπισαν ένα νεκρό και κατεψυγμένο έμβρυο μέσα σε δοχείο, το οποίο ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) επί της οδού Θάσου, όταν οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στον χώρο.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή και οι υποψίες

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό του εμβρύου εντόπισε σημάδια στην πλάτη του, τα οποία ενδέχεται να έχουν προκληθεί από αιχμηρό αντικείμενο. Οι Αρχές αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, συμπεριλαμβανομένου αυτού της εγκληματικής ενέργειας.

Σύγχυση, αντιφάσεις και τεστ DNA

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τα έξι άτομα που διέμεναν στο διαμέρισμα:

Μία 38χρονη Γερμανίδα

Ένας 43χρονος Έλληνας

Τρία ανήλικα παιδιά ( 15χρονη κόρη , και δύο αγόρια 9 και 12 ετών )

, και δύο αγόρια ) Ένας 26χρονος Αφγανός (σύντροφος της 15χρονης)

Η 38χρονη υποστήριξε αρχικά ότι το έμβρυο ήταν δικό της, ισχυριζόμενη πως απέβαλε ή ότι το βρέφος πέθανε λίγα λεπτά μετά τη γέννησή του πριν από περίπου 8 μήνες, γι’ αυτό και διατηρούσε τη σορό στην κατάψυξη. Ωστόσο, οι εμπλεκόμενοι έπεσαν σε σοβαρές αντιφάσεις.

Καθώς η 15χρονη κόρη είναι επίσης έγκυος από τον 26χρονο Αφγανό, οι αστυνομικοί λαμβάνουν δείγματα DNA από όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για να εξακριβωθεί η βιολογική ταυτότητα του εμβρύου.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν ο ιδιοκτήτης του καταλύματος κατήγγειλε στην ΕΛ.ΑΣ. ότι η οικογένεια διέμενε στο διαμέρισμα για έναν μήνα χωρίς να πληρώνει, ενώ εξέφρασε υποψίες και για χρήση ναρκωτικών.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή κλήθηκαν στο σημείο. Αρχικά προσήχθησαν ο 43χρονος, ο 26χρονος και η 15χρονη για μικροποσότητες ναρκωτικών. Όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα για έρευνα, βρήκαν τη 38χρονη με τα άλλα δύο ανήλικα να ετοιμάζονται να αποχωρήσουν με βαλίτσες, μέσα σε μία από τις οποίες εντοπίστηκε το κατεψυγμένο βρέφος.