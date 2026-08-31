Νέος Κόσμος: Σορός βρέθηκε μετά από φωτιά σε διαμέρισμα
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (31.08.2026) σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα σε όροφο του κτιρίου στον Νέο Κόσμο και κατά την κατάσβεσή της βρέθηκε σορός αγνώστων στοιχείων.
Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, στο Νέο Κόσμο Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 31, 2026
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη.