Νέος Κόσμος: Σορός βρέθηκε μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (31.08.2026) σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα σε όροφο του κτιρίου στον Νέο Κόσμο και κατά την κατάσβεσή της βρέθηκε σορός αγνώστων στοιχείων.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, στο Νέο Κόσμο Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. August 31, 2026

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη.