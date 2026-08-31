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Νέος Κόσμος: Σορός βρέθηκε μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (31.08.2026) σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα σε όροφο του κτιρίου στον Νέο Κόσμο και κατά την κατάσβεσή της βρέθηκε σορός αγνώστων στοιχείων.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη.

Νέος Κόσμος

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