Θεσσαλονίκη: Έδωσε 4.000 ευρώ για να αγοράσει μηχάνημα που βρήκε στο ίντερνετ και δεν του το έστειλαν ποτέ!

Θύμα απάτης έπεσε ένας 43χρονος από την Αλβανία στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος αν και έδωσε σχεδόν 4.000 για αγροτικό σκαπτικό μηχάνημα, δεν το παρέλαβε ποτέ!

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά, έπειτα από αξιολόγηση και αξιοποίηση προανακριτικού υλικού, ταυτοποίησαν τα στοιχεία δύο ατόμων που εμπλέκονται στην περίπτωση απάτης, η οποία έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2025, σε βάρος του 43χρονου, σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για δύο γυναίκες ηλικίας 28 και 61 ετών, οι οποίες κατάφεραν να αποσπάσουν από τον παθόντα το χρηματικό ποσό των 3.978 ευρώ, μέσω διατραπεζικής συναλλαγής, ως αντίτιμο για πώληση αγροτικού σκαπτικού μηχανήματος, για το οποίο είχαν αναρτήσει αγγελία σε εφαρμογή του διαδικτύου, χωρίς όμως να αποστείλουν, μέχρι σήμερα, το προαναφερόμενο μηχάνημα. Επιπρόσθετα, καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δεν ανταποκρίνονταν σε επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις του παθόντα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.