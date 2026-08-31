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Σέρρες: Οροθετήθηκε η φωτιά σε περιοχή του δήμου Σιντικής

Αρχείο Intime
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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδώρειο Δήμου Σιντικής ,σήμερα 31 Αυγούστου 2026, περίπου στις 16:30.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 31 Αυγούστου 2026, περίπου στις 16:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Συντικής προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

Σέρρες Φωτιά

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