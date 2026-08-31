Πρεμιέρα για Αδαμαντία Λιόλιου και Βελίκα Καραβάλτιου στο ΕΡΤNews: “Έχουμε διαφορετικές δημοσιογραφικές διαδρομές, ωστόσο πολλές κοινές εμπειρίες”

Πρεμιέρα στο EΡΤNews έκαναν το απόγευμα της Δευτέρας (31/8) η Αδαμαντία Λιόλιου και η Βελίκα Καραβάλτσιου με τη νέα ενημερωτική εκπομπή «Χωρίς Φίλτρο».

Οι δύο δημοσιογράφοι υποδέχθηκαν το τηλεοπτικό κοινό από το πλατό του Στούντιο 4, το οποίο αποτελεί πλέον τη νέα τηλεοπτική τους «στέγη», δίνοντας καθημερινά ραντεβού από τις 16:00 έως τις 18:00.

«Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο “Χωρίς Φίλτρο”, σε μια δημοσιογραφική συνάντηση, Δευτέρα με Παρασκευή, τέσσερις με έξι καθημερινά, με τη Βελίκα Καραβάλτσιου», είπε η Αδαμαντία Λιόλιου στην έναρξη της εκπομπής και καλωσόρισε τη συνάδελφό της στην ΕΡΤ.

«Καλώς σας βρήκα. Είναι όλα πολύ καινούργια, αλλά νομίζω με τη βοήθειά σου, Αδαμαντία, και της ομάδας θα τα μάθω πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το περιβόητο Στούντιο 4, έτσι; Εντυπωσιακό, πάρα πολύ μεγάλο», απάντησε η Βελίκα Καραβάλτσιου.

«Το περιβόητο Στούντιο 4, το οποίο θα γίνει το σπίτι μας, το διαμέρισμά μας στην ΕΡΤ και ελπίζουμε να φιλοξενήσουμε τους εκλεκτούς καλεσμένους και φυσικά και το κοινό μας», πρόσθεσε η Αδαμαντία Λιόλιου.

Η Βελίκα Καραβάλτσιου αναφέρθηκε στη νέα τηλεοπτική σεζόν και στη συνεργασία τους: «Τέσσερις με έξι καθημερινά θα σας κρατάμε παρέα σε μια χρονιά, δεν θα πω δύσκολη. Θα πω, Αδαμαντία, ενδιαφέρουσα, γιατί θα έχουμε εκλογές και όχι μόνο στην Ελλάδα και νομίζω θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να λέμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σου, γιατί γνωριζόμαστε από τα ρεπορτάζ, από τις αποστολές μας στις εμπόλεμες ζώνες».

Οι δύο δημοσιογράφοι θυμήθηκαν στη συνέχεια αρκετές από τις κοινές αποστολές τους, από αγροτικά συλλαλητήρια και τις μεγάλες πυρκαγιές μέχρι τις πλημμύρες Daniel, τον Λίβανο, το Ισραήλ και την Ουκρανία.

«Έχουμε διαφορετικές δημοσιογραφικές διαδρομές, ωστόσο πολλές κοινές εμπειρίες. Νομίζω ότι εδώ αυτό που ήρθαμε να κάνουμε είναι να υπηρετήσουμε αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια, να αναζητήσουμε την είδηση πίσω από την είδηση», τόνισε η Αδαμαντία Λιόλιου.

«Δύο διαφορετικές πορείες με πολλά κοινά σημεία. Θα τα λέμε μια χρονιά εδώ στο στούντιο. Θα τα πούμε όλα. Θα έχουμε τον χρόνο, δύο ώρες καθημερινά», συμπλήρωσε η Βελίκα Καραβάλτσιου.