MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γερμανία: Αύξηση του πληθωρισμού κατά 2,9% με φόντο τη κρίση στη Μέση Ανατολή

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Κατά 2,9% αυξήθηκε τον Αύγουστο ο πληθωρισμός στη Γερμανία, έπειτα από αύξηση 2,8% τον Ιούλιο και 2,3% τον Ιούνιο, ανακοίνωσε σήμερα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Ως βασικότερη αιτία θεωρείται η νέα αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Μετά τη νέα αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν κατά 7,5% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, έπειτα από αύξηση 8,3% τον Ιούλιο.

Ενδεικτικά, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία το πετρέλαιο θέρμανσης κόστισε κατά 33,6% περισσότερο τον Αύγουστο από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν κατά 35,6% και της βενζίνης κατά 24%.

Οι τιμές των καυσίμων στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία αυξήθηκαν κατά 2,6% μόνο από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο – «επίσης λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού στον Ρήνο κατά τη διάρκεια του Αυγούστου», όπως τόνισε η Στατιστική Υπηρεσία, καθώς τα διυλιστήρια εφοδιάζονται συχνά μέσω εσωτερικών πλωτών οδών.

Γερμανία Πληθωρισμός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 λεπτά πριν

Συνελήφθη 46χρονος στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” με 3.100 λαθραία τσιγάρα στις αποσκευές του

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Ο γιος της πήρε το κινητό της και έκανε κατά λάθος ανάρτηση στο Instagram

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Η σκοτεινή ιστορία της περιοχής γύρω από το κάστρο του Μαρκ Ζούκερμπεργκ – Ο θρύλος με την “τρύπα του φόνου”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κυψέλη: “Οι Illuminati μας άλλαξαν το βρέφος στο μαιευτήριο, μας έδωσαν σατανιασμένο” είπε στην κατάθεσή του ο 43χρονος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κράμερ για Κωνσταντέλια: “Ήταν εντελώς συντετριμμένος, θα τον στηρίξουμε”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 24χρονος Ούγγρος για επικίνδυνους ελιγμούς μετά την “επίδειξη” με τα σπορ αυτοκίνητα στη Νέα Παραλία