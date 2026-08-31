Γερμανία: Αύξηση του πληθωρισμού κατά 2,9% με φόντο τη κρίση στη Μέση Ανατολή

Κατά 2,9% αυξήθηκε τον Αύγουστο ο πληθωρισμός στη Γερμανία, έπειτα από αύξηση 2,8% τον Ιούλιο και 2,3% τον Ιούνιο, ανακοίνωσε σήμερα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Ως βασικότερη αιτία θεωρείται η νέα αύξηση των τιμών του πετρελαίου.



Μετά τη νέα αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν κατά 7,5% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, έπειτα από αύξηση 8,3% τον Ιούλιο.



Ενδεικτικά, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία το πετρέλαιο θέρμανσης κόστισε κατά 33,6% περισσότερο τον Αύγουστο από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν κατά 35,6% και της βενζίνης κατά 24%.

Inflation picked up in Germany this month, though less than expected, with few signs of broader price pressures in the economy despite conflict in the Middle East keeping upward pressure on energy costs. https://t.co/CFvoVoIFAP — The Wall Street Journal (@WSJ) August 31, 2026

Οι τιμές των καυσίμων στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία αυξήθηκαν κατά 2,6% μόνο από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο – «επίσης λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού στον Ρήνο κατά τη διάρκεια του Αυγούστου», όπως τόνισε η Στατιστική Υπηρεσία, καθώς τα διυλιστήρια εφοδιάζονται συχνά μέσω εσωτερικών πλωτών οδών.