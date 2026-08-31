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Μεσογειακοί Αγώνες: Δύο ασημένια μετάλλια για την Μαρία Στρατουδάκη

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Η Μαρία Στρατουδάκη κατέκτησε δύο ασημένια μετάλλια στην κατηγορία των 53 κιλών στην άρση βαρών στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο.

Η 18χρονη πρωταθλήτρια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σηκώνοντας 83 κιλά στο αρασέ και 104 κιλά στο επολέ ζετέ, κατακτώντας τη δεύτερη θέση και στα δύο αγωνίσματα.

Η Στρατουδάκη έδωσε μεγάλη μάχη για το χρυσό μετάλλιο στο επολέ ζετέ με την Ισπανίδα Σάντσες Φερέθ, η οποία τελικά πήρε την πρώτη θέση για ένα κιλό.

Η Στρατουδάκη σήκωσε κατά σειρά, 80, 82 και 83 κιλά στο αρασέ και στο επολέ ζετέ, 101, 104 και έχασε τα 106.

Ατυχη η Μαρία Καρδαρά έχασε στην ισοβαθμία το μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο.

Η πρωταθλήτρια μας στην κατηγορία των 61 κιλά, σήκωσε στο επολέ ζετέ 107 κιλά, όσα και η Αουάντι, αλλά η αθλήτρια από την Τυνησία τα σήκωσε πρώτη και πήρε το χάλκινο, ενώ η Καρδαρά έμεινε στην 4η θέση. Στο αρασέ ήταν 5η με 86 κιλά.

Ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης πήρε την 5η θέση στα 65κ. τόσο στο ζετέ, όσο και στο αρασέ.

Μεσογειακοί Αγώνες

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