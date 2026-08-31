Δύο νεκροί από ισραηλινά πυρά στη Γάζα

Ισραηλινό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, όπως δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στοχοθέτησε ομάδα ανθρώπων κοντά στο δημοτικό πάρκο της Πόλη της Γάζας, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στην οποία έχουν βρει καταφύγιο οικογένειες εκτοπισμένων.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα το περιστατικό.

Η εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο του 2025 με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ έπαυσε τις σφοδρές εχθροπραξίες στον θύλακα αλλά δεν κατάφερε να σταματήσει τα χτυπήματα του ισραηλινού στρατού, που υποστηρίζει ότι οι ενέργειες αυτές έχουν στόχο την αποτροπή επιθέσεων από τη Χαμάς και άλλους μαχητές της Γάζας.

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία και υπονομεύει τις προσπάθειες για την εφαρμογή ενός ευρύτερου σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, που περιλαμβάνει επίσης την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Περισσότεροι από 1.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους της Γάζας, ενώ ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί.