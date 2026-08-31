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Εντοπισμός 38 αλλοδαπών στο Φαρμακονήσι – Μεταφέρθηκαν στη δομή της Λέρου

Αρχείο Intime
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Τριάντα οκτώ αλλοδαποί (26 άνδρες, 9 γυναίκες και 3 ανήλικοι) εντοπίστηκαν την Κυριακή, 30 Αυγούστου, στο Φαρμακονήσι.

Οι αλλοδαποί, με τη συνδρομή δύο σκαφών του Λιμενικού Σώματος, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Λιμάνι της Λέρου και από εκεί στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού. Για προληπτικούς λόγους διακομίστηκε στο νοσοκομείο μια δεκαεννιάχρονη κοπέλα από το Σουδάν.

Το περασμένο Σάββατο είχαν εντοπιστεί στο Φαρμακονήσι άλλοι 30 αλλοδαποί.

Φαρμακονήσι

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