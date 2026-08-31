Συγκινημένος ο Τάκης Ζαχαράτος για την Μαρινέλλα: “Είμαι τυχερός που συνάντησα αυτόν τον θησαυρό”

Ο Τάκης Ζαχαράτος ήταν ο πρώτος καλεσμένος που υποδέχθηκαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στην πρεμιέρα της εκπομπής «Studio στις 3» στον ΣΚΑΪ, το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Τάκης Ζαχαράτος δεν θα μπορούσε να μη μιλήσει για τη Μαρινέλλα, έναν άνθρωπο που σημάδεψε όχι μόνο την καλλιτεχνική του διαδρομή αλλά και την προσωπική του ζωή. Λίγους μήνες μετά τον θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας, ο ίδιος μίλησε για εκείνη με βαθιά συγκίνηση, καθώς οι δυο τους διατηρούσαν επί χρόνια μια σχέση αμοιβαίας αγάπης και εκτίμησης.

Ο Τάκης Ζαχαράτος έχει αναφερθεί πολλές φορές στη Μαρινέλλα ως έναν από τους ανθρώπους στους οποίους οφείλει πολλά από όσα έζησε στην πορεία του.

«Μην αρχίζεις τώρα θα κλαίω… Τι να θυμάμαι; Έγινε φτωχή η ζωή μου και φτώχυνε η καλλιτεχνική ζωή και είμαι πιο φτωχός εγώ σαν άνθρωπος. Έχουν φύγει σπουδαίοι άνθρωποι. Υπάρχει μια ορφάνια ας πούμε και στο τραγούδι και στο θέατρο και παντού και στην ποίηση και φιλόσοφοι. Εύχομαι να αντικατασταθούν με άλλους ανθρώπους και να να πιάσουν το νήμα γιατί… Δεν ξέρω αν η εποχή αυτή επιτρέπει. Υπάρχει μια ταχύτητα και μια βιασύνη που καίει.

Δεν μπορώ να ακούω τραγούδια της Μαρινέλλας. Δηλαδή ήθελα μια μέρα να ψάξω να βρω τα μηνύματα από το κινητό… Δεν το μπορώ να το κάνω, ξέρεις. Αλλά δεν μου είναι εύκολο. Η Μαρινέλλα είναι οικογένεια μου. Είναι η μαμά μου και ο μπαμπάς μου στο αν τους ανακατέψεις… Νομίζω ότι ήταν καρμική σχέση. Δηλαδή ένα παιδάκι τεσσάρων χρονών που ακούει μια φωνή στο ραδιόφωνο και απαιτεί αυτή η κυρία που τραγουδάει να έρθει εδώ. Και έκανα απεργία πείνας τρεις μέρες ότι αν δεν… Και μου έγραφαν ψεύτικα γράμματα ότι είναι στην Αυστραλία και θα έρθει. Έτσι έφαγα ξανά.

Και μετά βρεθήκαμε. Ήταν από την πρώτη στιγμή, πώς να το πω, σαν να γνωριζόμασταν χρόνια. Κοινοί κωδικοί με τα μάτια. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που τη συνάντησα… Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη που συνάντησα αυτόν τον θησαυρό, ένας θησαυρός που γενναιόδωρα στον άνοιγε και σου έλεγε πάρε ό,τι θες» είπε ο Τάκης Ζαχαράτος με δάκρυα στα μάτια.