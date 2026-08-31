Τσίπρας από Θεσσαλονίκη: Ένα από τα σημαντικότερα καρτέλ που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην ελληνική οικονομία είναι αυτό τον τραπεζών

«Πρέπει να σταματήσουμε, ως χώρα, να χάνουμε ευκαιρίες, δεν είναι τεράστιες αυτές που θα έχουμε μπροστά μας», «να μην περιμένουμε να μας τις δώσουν οι άλλοι, να δημιουργήσουμε εμείς και να τις αξιοποιήσουμε», επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στη διάρκεια της συνάντησης με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης, ενόψει του προγράμματος που θα παρουσιάσει την Τετάρτη, στις 8μ.μ., στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς.

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι, παρά το γεγονός ότι πέρασαν 8 χρόνια από της έξοδο της Ελλάδας από τα Μνημόνια, υπάρχουν ακόμα κατάλοιπα τα οποία θα έπρεπε να είχαν εξαλειφθεί και ο ίδιος θεωρεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που απασχολούν την αγορά και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα τη «συσσώρευση ολογοπωλίων σχεδόν σε κάθε κλάδο της οικονομίας».

«Έχουν περάσει 8 χρόνια από την έξοδο της χώρας από την κρίση των Μνημονίων, την κρίση του χρέους, ωστόσο υπάρχουν ακόμα και σήμερα κατάλοιπα από εκείνη την εποχή που θα έπρεπε να είχαν εξαλειφθεί και παραμένουν. Έχουμε ακόμα ”ουρές” από εκείνη την περίοδο που εσάς, κυρίως τους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ταλαιπωρούν. Είτε έχουν να κάνουν με το τέλος επιτηδεύματος και την προκαταβολή φόρου, είτε με τις διαφορετικές τιμές στο ΦΠΑ, είτε με τον σταθερά υψηλό ΦΠΑ», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ και συνέχισε: «Όμως, νομίζω ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την αγορά και κυρίως στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι η συσσώρευση ολιγοπωλίων σχεδόν σε κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας – και πιέζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί πάρα πολύ και αντιλαμβάνεστε όπου υπάρχουν ολιγοπώλια δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα, κυρίως η μεσαία επιχειρηματικότητα. Και ένα από τα σημαντικότερα καρτέλ που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην ελληνική οικονομία είναι αυτό τον τραπεζών. Είναι με επίσημο τρόπο καρτέλ. Έχουν και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι πέρα από τις υπέρογκες χρεώσεις, για να μπορέσει να δανειστεί κάποια επιχείρηση σήμερα πρέπει πρώτα να μπορεί να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη δανεισμού. Και αυτό δεν ισχύει σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι ήρθε στη συνάντηση για να ακούσει τις θέσεις και προτάσεις των εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων, υπενθυμίζοντας ότι επί δικής του πρωθυπουργίας καθιερώθηκε οι συναντήσεις του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων να γίνονται στη Θεσσαλονίκη πριν από τα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Ζήτησε από τους εκπροσώπους να δουν πώς θα μπορούσαν να οραματιστούν από κοινού το μέλλον της επιχειρηματικότητας και της Θεσσαλονίκης, όχι το επόμενο εξάμηνο αλλά σε βάθος χρόνου. Να δουν τις δυνατότητες, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας και ποιους κινδύνους πρέπει να αποφύγουν.

«Πρέπει να σταματήσουμε, ως χώρα, να χάνουμε ευκαιρίες, δεν είναι τεράστιες οι ευκαιρίες που θα έχουμε μπροστά μας. Ήδη μια μεγάλη, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δεν αξιοποιήθηκε. Τώρα πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς ευκαιρίες, να μην περιμένουμε να μας τις δώσουν άλλοι, και θα πρέπει να τις αξιοποιήσουμε», τόνισε.

Στη συνάντηση πήραν μέρος ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, τομεάρχες και αναπληρωτές τομεάρχες του κόμματος.