Φρίκη στην Κυψέλη: Το νεκρό βρέφος μαχαιρώθηκε τουλάχιστον 10 φορές

Φρίκη προκαλούν οι νέες πληροφορίες γύρω από το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση αποκαλύπτει ότι ο θάνατός του ήταν μαρτυρικός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το βρέφος μαχαιρώθηκε τουλάχιστον 10 φορές.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση, προς το παρόν, έχουν συλληφθεί ο 43χρονος πατέρας, η 38χρονη μητέρα, η 16χρονη κόρη και ο 26χρονος σύντροφός της.

Οι τρεις εκ των τεσσάρων κατηγορούνται για το αδίκημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού, ενώ δύο εξ αυτών κατηγορούνται για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών. Ο ένας εκ των συλληφθέντων βαρύνεται και με τα δύο αδικήματα.

Σε έρευνες των Αρχών στο διαμέρισμα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες -το υλικό των οποίων αναμένεται να εξεταστεί.

Εκτός από το σπίτι στην Κυψέλη, αστυνομικοί έκαναν έφοδο και σε διαμέρισμα στην οδό Φυλής, στο οποίο κατά πληροφορίες έμεναν επί δύο χρόνια ο 43χρονος Έλληνας με την 38χρονη Γερμανίδα, προτού νοικιάσουν το διαμέρισμα μέσω από το Airbnb στην περιοχή της Κυψέλης.