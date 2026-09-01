Σέρρες: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αύριο για το ματς Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο δρόμοι στην πόλη των Σερρών, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα Πανσερραϊκός – Ατρόμητος για το Κύπελλο Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, θα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 02-09-2026 και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών.

Συγκεκριμένα την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 και κατά τις ώρες 17:00 έως 23:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία της πόλης των Σερρών:

στο τμήμα της οδού Ραιδεστού που περικλείεται από τις οδούς Μπεκιάρη και Θεσσαλονίκης,

στο τμήμα της οδού Μπεκιάρη που περικλείεται από τις οδούς Μεραρχίας και Ικονίου,

στο τμήμα της οδού Κοσμά Αλεξανδρίδη που περικλείεται από τις οδούς Μεραρχίας και Ραιδεστού,

στο τμήμα της οδού Ηροδότου (παράπλευρη οδός) που περικλείεται από τις οδούς Κυδωνιών και Μπεκιάρη,

στο τμήμα της οδού Καισαρείας που περικλείεται από τις οδούς Μπεκιάρη και Κυδωνιών και

στο τμήμα της οδού Δαγκλή που περικλείεται από τις οδούς Μπεκιάρη και Κυδωνιών.

Για το χρονικό διάστημα από 11.00 ώρα έως 23.00 ώρα της ίδιας ημέρας, θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στα εξής οδικά σημεία της πόλης των Σερρών: