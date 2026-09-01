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Σέρρες: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αύριο για το ματς Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο δρόμοι στην πόλη των Σερρών, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα Πανσερραϊκός – Ατρόμητος για το Κύπελλο Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, θα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 02-09-2026 και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών.

Συγκεκριμένα την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 και κατά τις ώρες 17:00 έως 23:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία της πόλης των Σερρών:

  • στο τμήμα της οδού Ραιδεστού που περικλείεται από τις οδούς Μπεκιάρη και Θεσσαλονίκης,
  • στο τμήμα της οδού Μπεκιάρη που περικλείεται από τις οδούς Μεραρχίας και Ικονίου,
  • στο τμήμα της οδού Κοσμά Αλεξανδρίδη που περικλείεται από τις οδούς Μεραρχίας και Ραιδεστού,
  • στο τμήμα της οδού Ηροδότου (παράπλευρη οδός) που περικλείεται από τις οδούς Κυδωνιών και Μπεκιάρη,
  • στο τμήμα της οδού Καισαρείας που περικλείεται από τις οδούς Μπεκιάρη και Κυδωνιών και
  • στο τμήμα της οδού Δαγκλή που περικλείεται από τις οδούς Μπεκιάρη και Κυδωνιών.

Για το χρονικό διάστημα από 11.00 ώρα έως 23.00 ώρα της ίδιας ημέρας, θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στα εξής οδικά σημεία της πόλης των Σερρών:

  • στο τμήμα της οδού Ραιδεστού, που περικλείεται από την οδό Μπεκιάρη Κοσμά Αλεξανδρίδη και
  • στο τμήμα της οδού Μπεκιάρη που περικλείεται από την οδό Ικονίου και Μεραρχίας.

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