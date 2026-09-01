Σέρρες: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αύριο για το ματς Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο δρόμοι στην πόλη των Σερρών, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα Πανσερραϊκός – Ατρόμητος για το Κύπελλο Ελλάδος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:
Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, θα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 02-09-2026 και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών.
Συγκεκριμένα την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 και κατά τις ώρες 17:00 έως 23:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία της πόλης των Σερρών:
- στο τμήμα της οδού Ραιδεστού που περικλείεται από τις οδούς Μπεκιάρη και Θεσσαλονίκης,
- στο τμήμα της οδού Μπεκιάρη που περικλείεται από τις οδούς Μεραρχίας και Ικονίου,
- στο τμήμα της οδού Κοσμά Αλεξανδρίδη που περικλείεται από τις οδούς Μεραρχίας και Ραιδεστού,
- στο τμήμα της οδού Ηροδότου (παράπλευρη οδός) που περικλείεται από τις οδούς Κυδωνιών και Μπεκιάρη,
- στο τμήμα της οδού Καισαρείας που περικλείεται από τις οδούς Μπεκιάρη και Κυδωνιών και
- στο τμήμα της οδού Δαγκλή που περικλείεται από τις οδούς Μπεκιάρη και Κυδωνιών.
Για το χρονικό διάστημα από 11.00 ώρα έως 23.00 ώρα της ίδιας ημέρας, θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στα εξής οδικά σημεία της πόλης των Σερρών:
- στο τμήμα της οδού Ραιδεστού, που περικλείεται από την οδό Μπεκιάρη Κοσμά Αλεξανδρίδη και
- στο τμήμα της οδού Μπεκιάρη που περικλείεται από την οδό Ικονίου και Μεραρχίας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Στέλεχος της ΕΥΠ καταγγέλλει κατασκοπεία μέσω Predator – Κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για σειρά κακουργημάτων
- Δ. Ωραιοκάστρου: Υπογράφηκε η σύμβαση για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου σε Νεοχωρούδα και Πεντάλοφο
- Τρίκαλα: Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα