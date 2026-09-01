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Ρωσία: Στις φλόγες το ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λούγκα μετά από επιδρομή drones

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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο σημαντικό ρωσικό λιμάνι Ουστ Λούγκα, στον κόλπο της Φινλανδίας, που έγινε στόχος επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες ο περιφερειάρχης της Λένινγκραντ Αλεξάντερ Ντραζντένκα μέσω Telegram, προσθέτοντας πως «οι προσπάθειες απώθησης της επίθεσης συνεχίζονται».

Το λιμάνι, υποδομή καίριας σημασίας για τις ρωσικές εξαγωγές λιπασμάτων, πετρελαίου και άνθρακα, έγινε επανειλημμένα στόχος ουκρανικών επιδρομών τους τελευταίους μήνες.

Νωρίτερα, αναφέρθηκε σε κατάρριψη 44 drones.

Ρωσία

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