Διαλειμματική νηστεία: Ποιους βλάπτουν οι πολλές ώρες χωρίς φαγητό

Η πολύωρη αποχή από το φαγητό έχει συνδεθεί, τα τελευταία χρόνια, με οφέλη για το βάρος και τον μεταβολισμό. Νέα δεδομένα, όμως, δείχνουν ότι η επίδραση αυτής της πρακτικής ενδέχεται να αλλάζει όσο μεγαλώνουμε και ότι, όσα ισχύουν για τους νεότερους, δεν είναι απαραίτητα εξίσου ασφαλή για τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους.

Μελέτη σε σχεδόν 3.000 άτομα, ηλικίας 60 ετών και άνω στη Σουηδία, διαπίστωσε ότι όσοι συνήθιζαν να μένουν τις περισσότερες ώρες της ημέρας χωρίς φαγητό εμφάνιζαν ταχύτερη συσσώρευση χρόνιων νοσημάτων σε σύγκριση με εκείνους που έτρωγαν πιο τακτικά γεύματα. Η συσχέτιση ήταν ιδιαίτερα εμφανής στους συμμετέχοντες ηλικίας 78 ετών και άνω, αναφέρει το ygeiamou.gr.

Τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι η νηστεία προκαλεί ασθένειες, ούτε υποδηλώνουν ότι όλοι οι ηλικιωμένοι πρέπει να αποφεύγουν αυτή τη διατροφική τακτική. Θέτουν, ωστόσο, ένα σημαντικό ερώτημα: Κατά πόσο οι συστάσεις για τη διαλειμματική νηστεία, που βασίζονται κυρίως σε μελέτες με νεότερους συμμετέχοντες, μπορούν να εφαρμοστούν στις μεγαλύτερες ηλικίες;

Τι έδειξε η μελέτη

Οι ερευνητές του Karolinska Institutet ανέλυσαν στοιχεία από 2.981 ενήλικες, ηλικίας 60 ετών και άνω, οι οποίοι συμμετείχαν σε μακροχρόνια σουηδική μελέτη για τη γήρανση. Κατά την έναρξη της παρακολούθησης, μεταξύ 2001 και 2004, η μέση ηλικία τους ήταν τα 74 έτη.