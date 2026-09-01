Κολομβία: 20 αντάρτες νεκροί σε βομβαρδισμούς κατά διαταγή της νέας κυβέρνησης

Είκοσι αντάρτες σκοτώθηκαν στην Κολομβία στους πρώτους βομβαρδισμούς σε τομείς ελεγχόμενους από ένοπλες οργανώσεις που διατάχθηκαν από την κυβέρνηση του νέου προέδρου Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο ίδιος ο αρχηγός του κράτους.

«Εξουδετερώσαμε είκοσι ναρκοτρομοκράτες, αιχμαλωτίσαμε πέντε (…) και ανακτήσαμε δυο ανήλικους», ανέφερε ο κ. δε λα Εσπριέγια σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X.

Η επιχείρηση είχε στόχο ομάδα μαχητών η οποία τελούσε υπό την διοίκηση του πλέον καταζητούμενου αντάρτη στη χώρα, γνωστού με το ψευδώνυμο Ιβάν Μορδίσκο, κι έγινε χθες τα ξημερώματα στη Γουαβιάρε, στο νότιο τμήμα της χώρας, πρόσθεσε.

Πρόκειται για τους πιο φονικούς βομβαρδισμούς αφότου ανέλαβε την εξουσία την 7η Αυγούστου ο νέος πρόεδρος, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά. Εξελέγη υποσχόμενος ανελέητο πόλεμο εναντίον των οργανώσεων εκτός νόμου, που εξασφαλίζουν χρηματοδότηση χάρη στη διακίνηση ναρκωτικών, την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων και τις εκβιάσεις.

Αυτός ήταν ο τρίτος βομβαρδισμός που ανακοινώθηκε αφότου ανέλαβε η νέα κυβέρνηση. Είχε τον πιο βαρύ απολογισμό σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση από την εποχή της προεδρίας του Χουάν Μανουέλ Σάντος (2010-2018), σημείωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στον στρατό.

Στους πρώτους δύο βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν τέσσερις ανήλικοι, δύο δεκαπέντε ετών και άλλοι δύο δεκαέξι. Δεν είναι γνωστό εάν υπήρχαν ανήλικοι ανάμεσα στα θύματα του τρίτου.

Απευθυνόμενος σε δεύτερο πρόσωπο στον ηγέτη των διαφωνούντων των πρώην FARC, ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια διεμήνυσε «θα πληρώσεις για όλο το κακό που έχεις κάνει στην Κολομβία».

Ο νέος πρόεδρος έχει αναγγείλει πως θα εντατικοποιήσει τον αγώνα εναντίον των ανταρτών και του οργανωμένου εγκλήματος με την υποστήριξη των βασικών συμμάχων του, των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ