ΗΠΑ: Ο 91χρονος Ντέιλ Σάντερς κατέρριψε ξανά το ρεκόρ του γηραιότερου πεζοπόρου διανύοντας 3.500 χλμ.

Στα 91 του χρόνια, ο Ντέιλ Σάντερς απέδειξε ότι η ηλικία δεν αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο όταν υπάρχει αποφασιστικότητα. Ο Αμερικανός πεζοπόρος, γνωστός στο Μονοπάτι των Απαλαχίων με το προσωνύμιο «Grey Beard» («Γκρίζα γενειάδα»), ολοκλήρωσε για δεύτερη φορά τη διαδρομή των 2.193 μιλίων, δηλαδή περίπου 3.530 χιλιομέτρων, και ανέκτησε το ρεκόρ του γηραιότερου ανθρώπου που έχει ολοκληρώσει το συγκεκριμένο μονοπάτι.

Η διαδρομή εκτείνεται από το όρος Σπρίνγκερ στη Τζόρτζια έως το όρος Κατάντιν στο Μέιν. Ο Σάντερς χρειάστηκε να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες στην πορεία, ακόμη και 71 πτώσεις, όμως καμία δεν κατάφερε να τον σταματήσει.



Έξι δύσκολες πτώσεις και μια νοσηλεία

Από τις 71 πτώσεις, οι έξι ήταν ιδιαίτερα σοβαρές. Μία από αυτές χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί με σύντομη νοσηλεία, ενώ μία ακόμη σημειώθηκε μόλις περίπου 200 μέτρα πριν από τον τερματισμό.

Τον Ιούνιο, κατά την κατάβασή του από το όρος Κίλινγκτον στο Βερμόντ, ο 91χρονος έπεσε πάνω σε βραχώδες έδαφος, τραυματίζοντας τα χέρια και τα πόδια του. Παρά τις εκδορές και τα χτυπήματα, σηκώθηκε και συνέχισε την πορεία του.

«Δόξα τω Θεώ δεν έσπασε τίποτα, αλλά με χτύπησαν. Δεν έτριψα το αίμα, απλώς συνέχισα να περπατάω», περιέγραψε.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, αντιμετώπισε ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα. Το αριστερό του χέρι άρχισε να μουδιάζει και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Μέιν. Οι γιατροί αρχικά φοβήθηκαν ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, όμως τελικά διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για πίεση σε νεύρο.

Παρότι πήρε σύντομα εξιτήριο και μπορούσε να συνεχίσει, ο ίδιος σκέφτηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια.



Η επιστροφή στο σπίτι και η στήριξη της συζύγου του

Στις αρχές Αυγούστου επέστρεψε προσωρινά στο σπίτι του στο Τενεσί, προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του, καθώς η μητέρα της είχε μόλις πεθάνει.

Ήταν η σύζυγός του εκείνη που τον ενθάρρυνε να επιστρέψει στο μονοπάτι και να ολοκληρώσει την αποστολή του.

Ο Σάντερς είχε ξεκινήσει την προσπάθειά του στις 6 Σεπτεμβρίου στη Δυτική Βιρτζίνια, διανύοντας σταδιακά τα τμήματα του μονοπατιού, με ορισμένα σύντομα διαλείμματα. Η τελική του στάση ήταν στην κορυφή του όρους Κατάντιν στο Μέιν.

Εκεί, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής, σταμάτησε μπροστά από την πινακίδα που σηματοδοτεί την κορυφή και προσευχήθηκε.

«Έπρεπε να ευχαριστήσω τον Θεό, και έπρεπε να ευχαριστήσω την ομάδα υποστήριξής μου και όλους όσοι με έφεραν εδώ», δήλωσε.



Από το 2017 κρατούσε το ρεκόρ

Ο Σάντερς είχε καταγράψει για πρώτη φορά το συγκεκριμένο ρεκόρ το 2017, όταν ολοκλήρωσε το Appalachian Trail σε ηλικία 82 ετών.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2021, ο 83χρονος τότε M. J. Eberhart, γνωστός ως «Nimblewill Nomad», πήρε τον τίτλο από τον Σάντερς. Ωστόσο, ο τελευταίος δεν άργησε να ανακοινώσει ότι σχεδίαζε την επιστροφή του για να διεκδικήσει ξανά το ρεκόρ.

Η δεύτερη προσπάθεια αποδείχθηκε πολύ δυσκολότερη από την πρώτη. Παρότι είχε προηγηθεί εξάμηνη προετοιμασία, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν βρισκόταν στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση όταν επέστρεψε στο μονοπάτι.

«Ακόμα και σήμερα, νιώθω ότι μάλλον θα έπρεπε να είμαι σε καλύτερη φόρμα από ό,τι είμαι. Αλλά πρέπει πάντα να γυρίζω πίσω και να λέω: “Αλλά είμαι 91 ετών, οπότε κάνω πεζοπορία σε μεγάλες αποστάσεις σαν κι αυτή”», είχε δηλώσει.



Το ρεκόρ έγινε μήνυμα προς χιλιάδες ανθρώπους

Στην πορεία, η προσπάθεια του Σάντερς ξεπέρασε τα όρια μιας προσωπικής πρόκλησης. Η ιστορία του άρχισε να προσελκύει το ενδιαφέρον χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι παρακολουθούσαν την πορεία του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η ανάκτηση του ρεκόρ παρέμενε σημαντική, αλλά πλέον δεν αποτελούσε τον βασικό του στόχο.

«Θέλω να το ανακτήσω, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό είναι δευτερεύον. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι οι προσπάθειές μου παρακινούν και ενθαρρύνουν τους ανθρώπους», ανέφερε.

Από το Appalachian Trail μέχρι τον Μισισιπή

Η ζωή του Σάντερς είναι γεμάτη από αθλητικές και εξερευνητικές προκλήσεις. Γεννήθηκε στο Κεντάκι το 1935, δύο χρόνια πριν από την ολοκλήρωση του Appalachian Trail.

Ως παιδί αντιμετώπισε τον εκφοβισμό εξαιτίας του μικρού σωματικού του μεγέθους και στράφηκε σε ατομικά αθλήματα, όπως η κολύμβηση και η γυμναστική, αποκτώντας σταδιακά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Αργότερα υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό και το 2002 αποσύρθηκε έπειτα από πολυετή επαγγελματική πορεία στον τομέα των πάρκων και της αναψυχής.

Το Appalachian Trail δεν είναι το μοναδικό επίτευγμα που έχει καταγράψει σε προχωρημένη ηλικία. Ο Σάντερς κατέχει επίσης το ρεκόρ του γηραιότερου ανθρώπου που διέσχισε κωπηλατώντας ολόκληρο τον ποταμό Μισισιπή. Η συγκεκριμένη περιπέτεια διήρκεσε 87 ημέρες και ξεκίνησε την ημέρα των 87ων γενεθλίων του.

ΗΠΑ: Ο 91χρονος Ντέιλ Σάντερς κατέρριψε ξανά το ρεκόρ του γηραιότερου πεζοπόρου διανύοντας 3.500 χλμ.



Ακόμη και ένας υπνάκος δεν ήταν αρκετός για να τον σταματήσει

Κατά την τελευταία του περιπέτεια στο Appalachian Trail, ο Σάντερς χρειάστηκε να αντιμετωπίσει πεσμένα δέντρα, απότομες ανηφόρες και δύσβατα τμήματα.

Προς το τέλος μιας ημέρας κατά την οποία είχε διανύσει περίπου 19 χιλιόμετρα, άρχισε να αισθάνεται έντονη κόπωση και να τρέμει. Αντί να εγκαταλείψει, ξάπλωσε στο μονοπάτι και είπε ότι χρειαζόταν έναν υπνάκο. Κοιμήθηκε για λίγα λεπτά.

Δύο λεπτά αργότερα σηκώθηκε και συνέχισε την πορεία του, μέχρι να φτάσει στον τελικό του προορισμό και να ανακτήσει, στα 91 του χρόνια, το ρεκόρ που είχε χάσει.

Πηγή: ertnews