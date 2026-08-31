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Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 38χρονο για τους πυροβολισμούς στο κατάστημα ψιλικών – Τι υποστήριξε

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Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος του 38χρονου, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο χθεσινό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε κατάστημα ψιλικών στην οδό Κασσάνδρου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, διώκεται για ληστρική κλοπή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, καθώς και άσκοπους πυροβολισμούς (η πρώτη πράξη σε βαθμό κακουργήματος).

Μετά την απαγγελία κατηγοριών παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 1ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το περιστατικό ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να μπήκε στο κατάστημα ψιλικών και, με την απειλή χρήσης βίας, άρπαξε ένα μπουκάλι με αλκοολούχο ποτό. Πελάτης του καταστήματος παρενέβη, του αφαίρεσε το προϊόν και το παρέδωσε στον ιδιοκτήτη.

Ο 38χρονος αποχώρησε, ωστόσο επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα, έχοντας μαζί του κοντόκανη καραμπίνα, την οποία φέρεται να είχε κρύψει κάτω από τη ζακέτα του. Κατά την Αστυνομία, αναζητούσε τον άνδρα που είχε προηγουμένως παρέμβει. Καθώς δεν τον εντόπισε, φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές προς την οροφή του καταστήματος, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Αμέσως μετά έφυγε από το σημείο, αλλά εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι είχαν κινητοποιηθεί και πραγματοποιούσαν αναζητήσεις στην περιοχή.

Ο ίδιος προανακριτικά φαίνεται να αρνήθηκε ότι άρπαξε δια της βίας το ποτό, υποστηρίζοντας ότι αντέδρασε με τον τρόπο αυτό επειδή ένιωσε προσβεβλημένος απ’ όσα είχαν προηγηθεί στο κατάστημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι επικαλέστηκε προβλήματα αλκοολισμού.

Μέχρι να απολογηθεί και να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση παραμένει υπό κράτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

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