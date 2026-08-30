Νίκη-βάλσαμο για τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, με σκόρερ Πέλκα και σούπερ Άλι!

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να βρέθηκε από νωρίς με την πλάτη στον τοίχο, όμως έβγαλε χαρακτήρα και αντίδραση μετά τον οδυνηρό ευρωπαϊκό αποκλεισμό και έφυγε με τη νίκη από το Περιστέρι, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Πέλκα. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πήρε την ομάδα στις πλάτες του και με δύο προσωπικά γκολ ολοκλήρωσε την ανατροπή και χαρίζοντας στον Δικέφαλο ένα σημαντικό τρίποντο μέσα στην έδρα του Ατρομήτου (1-2) και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η ομάδα αφήνει πίσω της την απογοήτευση της Ευρώπης και κοιτάζει μπροστά.

Σημαντική ήταν και η επιστροφή του Τάχα Άλι, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο πρώτο παιχνίδι της φετινής σεζόν. Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός επέστρεψε με το… καλημέρα σε υψηλό επίπεδο, έχοντας πολύ καλή παρουσία και μάλιστα καταγράφοντας ασίστ στο πρώτο γκολ του Πέλκα.

Πλέον, ο ΠΑΟΚ ρίχνει όλο το βάρος του στο Κύπελλο Ελλάδας, όπου υποδέχεται τον ΟΦΗ (2/9, 22:15) στην Τούμπα.

Ο αγώνας:

Οι «ασπρόμαυροι» έδειξαν από νωρίς τις προθέσεις τους και απείλησαν στο έβδομο λεπτό, με τον Εντιαγέ να μην καταφέρνει να ολοκληρώσει τη φάση, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Χουτεσιώτης χρειάστηκε να επέμβει μετά το γύρισμα του Μπάμπα.

Η πίεση του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε, με τον Άλι να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 16’, όταν μετά από εντυπωσιακή ατομική ενέργεια μπήκε στην περιοχή, αλλά το σουτ του πέρασε άουτ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Πέλκας βρέθηκε σε θέση βολής, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει στόχο.

Παρά τις ευκαιρίες του ΠΑΟΚ, ο Ατρόμητος ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 19’. Ο Καραμάνης έκανε εξαιρετική ενέργεια από τη δεξιά πλευρά και γύρισε την μπάλα στην περιοχή, με τον Νούνιες να εκτελεί στην κίνηση και να στέλνει την μπάλα στο «παραθυράκι» του Παβλένκα για το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει και στο 23’ άγγιξε την ισοφάριση, όταν ο Άλι βρήκε τον Μπάμπα στην περιοχή, με το σουτ του Γκανέζου να σταματά στο δοκάρι. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Εντιαγέ βρέθηκε σε θέση βολής, χωρίς όμως να καταφέρει να νικήσει τον Χουτεσιώτη.

Η υπεροχή του Δικεφάλου μετουσιώθηκε σε γκολ στο 43’, όταν ο Άλι έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Πέλκας, με κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή στον πανηγυρισμό του τέρματος, καθώς οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ σήκωσαν τη φανέλα του Γιάννη Κωνσταντέλια, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στον συμπαίκτη τους μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη.

Στο 53’, ο Πέλκας βρέθηκε ξανά σε εξαιρετική θέση μετά από πάσα του Άλι, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ιδανικά τη φάση.

Στο 56’, ο Ατρόμητος άγγιξε το δεύτερο γκολ, χάνοντας τεράστια διπλή ευκαιρία. Ο Μουτουσαμί επιχείρησε το σουτ, ο Παβλένκα απέκρουσε ασταθώς και ο Πνευμονίδης πήρε το ριμπάουντ, όμως το τελείωμά του σταμάτησε πάνω στον Μιχαηλίδη, ο οποίος έδιωξε την μπάλα πάνω στη γραμμή και κράτησε τον ΠΑΟΚ «ζωντανό».

Στο 65΄ ο ΠΑΟΚ έφερε τα πάνω κάτω στην αναμέτρηση του Περιστερίου. Σε μία φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή του Ατρομήτου, οι αμυντικοί των γηπεδούχων δεν κατάφεραν να απομακρύνουν την μπάλα, η οποία στρώθηκε στον Πέλκα. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός με ψύχραιμο πλασέ με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ολοκλήρωσε την ανατροπή για τον ΠΑΟΚ, γράφοντας το 1-2.

Στο 67’, ο Ατρόμητος απείλησε με τον Τσιλούλη, ο οποίος επιχείρησε το σουτ, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Ο ΠΑΟΚ απάντησε άμεσα, καθώς στο 68’ ο Χατσίδης έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Ζίβκοβιτς πήρε την κεφαλιά, όμως ο Χουτεσιώτης αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ.

Στο 80ο λεπτό ο ΠΑΟΚ άγγιξε το 1-3, όμως ο Ζαφείρης από θέση βολής σημάδεψε ψηλά, ενώ στο 81΄ ήταν σειρά του Ατρομήτου να απειλήσει, με το σουτ του Νούνιες να περνάει άουτ.

Τεράστια ευκαιρία για τον Μουτουσάμι στην τελευταία φάση του αγώνα! Ο παίκτης του Ατρομήτου βρέθηκε σε εξαιρετική θέση, όμως το τελείωμά του ήταν άστοχο, με την μπάλα να καταλήγει ψηλά άουτ.

Οι συνθέσεις:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Ούρονεν, Τσακμάκης (46΄ Τσαντίλας), Μουτουσαμί, Καραμάνης, Πνευμονίδης (72΄ Τζοβάρας), Τσιλούλης (72΄ Χότζα), Τσούμπερ (72΄ Κότσης), Νούνιες (85΄ Μάγκνουσον).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος (46΄ Μιχαηλίδης), Μπάμπα, Άλι (65΄ Χατσίδης), Τέιλορ (59΄ Σανταμαρία), Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς (81΄ Θυμιάνης), Πέλκας, Εντιαγέ (81΄ Μύθου).

Πηγή: metrosport.gr